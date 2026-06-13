Ritka betegséggel küzd az életet imádó tinédzser - Még az orvosok is tanácstalanok

Egy baleset utóhatásának hitték a 16 éves Callum Lodge egyre súlyosbodó fájdalmait, ám a vizsgálatok végül egy sokkal lesújtóbb diagnózist tártak fel. A brit tinédzsernél egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegséget, 4. stádiumú szklerotizáló epithelioid fibroszarkómát (SEF) állapítottak meg.

A fiú diagnózisa olyan ritka, hogy az orvosok is tanácstalanok

Fotó: Freepik - illusztráció

Mindenki megdöbbent a fiatal diagnózisán

Callumot 2024-ben ütötte el egy furgon, miközben egy barátjával futott. A baleset során térd- és szalagsérüléseket szenvedett, ezért amikor hónapokkal később erős hát- és csípőfájdalmak jelentkeztek nála, családja azt gondolta, hogy azok a korábbi sérülések következményei lehetnek.

Édesanyja, Gemma ezért először gyógytornászhoz vitte a fiút, ám a panaszok nem enyhültek. Az orvosok végül MRI-vizsgálatot javasoltak, amely megdöbbentő eredményt hozott, egy közel 7 centiméteres daganatot találtak a gerince közelében.

A további vizsgálatok megerősítették, hogy Callum egy rendkívül ritka lágyrészrákban szenved. A betegség annyira szokatlan, hogy jelenleg nincs ismert gyógymódja. Az orvosok szerint a daganat leggyakrabban a végtagokban, illetve a fej és a nyak területén jelenik meg, de a test bármely pontján kialakulhat.

A betegség időközben a fiú bal veséjét is érintette, ezért azt 2026 januárjában el kellett távolítani. Callum jelenleg immunterápiás kezelésben részesül, miközben családja minden lehetséges megoldást igyekszik felkutatni.

Édesanyja szerint az egyik legnehezebb része a helyzetnek, hogy a betegség annyira ritka, hogy még az orvosoknak is kevés tapasztalatuk van vele kapcsolatban. A család ezért adománygyűjtést indított, hogy szükség esetén magánkezeléseket is finanszírozni tudjanak a jövőben.

Gemma elmondása szerint a diagnózis teljesen összetörte őket. Úgy fogalmazott, hogy a negyedik stádiumú rák híre a lehető legrosszabb forgatókönyv volt, és még most is nehezen tudja feldolgozni a történteket.

A család ugyanakkor nem adja fel a reményt, és minden erejével azon dolgozik, hogy Callum a lehető legjobb kezelésekhez jusson – írja a The Sun.