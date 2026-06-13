Megható szavakkal reagált Orbán Viktor az újraválasztására
Sohasem hátrálok meg. Köszönöm a bizalmat!
- írta Orbán Viktor a Facebookon, arra reagálva, hogy ismét őt választották meg a Fidesz elnökének a 32. Fidesz kongresszuson.
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