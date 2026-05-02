RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Dwayne Johnsont elkapták a zsaruk! - Videó

Dwayne Johnson Emily Blunt és Stanley Tucci társaságában volt a Hollywood-i Hírességek Sétányán, mielőtt egy rendőrrel gyűlt volna meg a baja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 10:00
dwayne johnson hollywood közúti ellenőrzés emily blunt stanley tucci rendőr

Dwayne Johnsont rövid időre megállította a rendőrség Hollywoodban, Kaliforniában, miután részt vett Emily Blunt és Stanley Tucci csillagátadó ünnepségén a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Dwayne Johnson nem tűnik boldognak a rendőröktől.
Dwayne Johnson nem tűnik boldognak a rendőröktől. Fotó: Facebook/Page Six 

Az 53 éves Johnsont április 30-án, csütörtökön Los Angelesben fényképezték le, amint kiszáll egy fekete autóból egy közúti ellenőrzés miatt, amelynek során a rendőrök ellenőrizték a járműve ablakainak sötétítését. A videón látható, ahogy Dwayne Johnson kiszáll a járművéből, hogy átadjon valamit egy rendőrnek. Ezután visszaült az autóba, átadott egyéb dokumentumokat, és felhúzta az ablakot.

A TMZ videóján az is látszik, ahogy Johnson nyugodtan beszélget a motoros rendőrrel a közúti ellenőrzés alatt. Úgy tűnt, aláír egy papírt, amit a rendőrség adott át neki, mielőtt véget ért volna a beszélgetés.
Johnson látszólagos közlekedési szabálytalansága azután történt, hogy megjelent a Hollywood-i Hírességek Sétányán, hogy támogassa barátját, Emily Bluntot, aki Az ördög Pradát visel című film sztárja. A színésznő Stanley Tuccival együtt a film új folytatását a Hírességek Sétányán elhelyezett csillagaik megszerzésével ünnepelték meg. Blunt férje, John Krasinski, valamint híres barátaik, Matt Damon, Robert Downey Jr. és Meryl Streep is részt vett az ünnepségen - írja a People.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu