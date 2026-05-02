Hoppá! Dwayne Johnsont elkapták a zsaruk! - Videó

Dwayne Johnsont rövid időre megállította a rendőrség Hollywoodban, Kaliforniában, miután részt vett Emily Blunt és Stanley Tucci csillagátadó ünnepségén a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Az 53 éves Johnsont április 30-án, csütörtökön Los Angelesben fényképezték le, amint kiszáll egy fekete autóból egy közúti ellenőrzés miatt, amelynek során a rendőrök ellenőrizték a járműve ablakainak sötétítését. A videón látható, ahogy Dwayne Johnson kiszáll a járművéből, hogy átadjon valamit egy rendőrnek. Ezután visszaült az autóba, átadott egyéb dokumentumokat, és felhúzta az ablakot.

A TMZ videóján az is látszik, ahogy Johnson nyugodtan beszélget a motoros rendőrrel a közúti ellenőrzés alatt. Úgy tűnt, aláír egy papírt, amit a rendőrség adott át neki, mielőtt véget ért volna a beszélgetés.

Johnson látszólagos közlekedési szabálytalansága azután történt, hogy megjelent a Hollywood-i Hírességek Sétányán, hogy támogassa barátját, Emily Bluntot, aki Az ördög Pradát visel című film sztárja. A színésznő Stanley Tuccival együtt a film új folytatását a Hírességek Sétányán elhelyezett csillagaik megszerzésével ünnepelték meg. Blunt férje, John Krasinski, valamint híres barátaik, Matt Damon, Robert Downey Jr. és Meryl Streep is részt vett az ünnepségen - írja a People.