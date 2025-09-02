Erre nincsenek szavak: szinte felismerhetetlen a híres hollywoodi színész

Alig ismertek rá a rajongók Dwayne „The Rock” Johnsonra, aki legújabb filmjében az MMA-harcos Mark Kerrt alakítja. Bár sokan azzal vádolták, hogy nem lesz számára nagy falat a szerep, hiszen olyan, mintha magát játszaná, mégis hatalmas átalakulást lehet rajta észrevenni. De ez még nem minden: egy nyomasztó titkot is elárult apjáról, amely mindent megváltoztat.

Mostantól „Szikla” helyett „Kavicsnak” hívják a rajongói Dwayne Johnsont – Fotó: Facebook

A döbbenet tárgya az volt, hogy a „Sziklának” is nevezett színész látszólag sokat vesztett testtömegéből, amely szokatlanná tette a megjelenését. A források szerint nagyjából 27 kilót adott le a The Smashing Machine című film kedvéért, valószínűleg mind izomból. Sokan elfogadták az új, áramvonalasabb Dwayne Johnsont, azonban sokan ugratni kezdték, hogy mostantól csak „Kavicsnak” fogják szólítani „Szikla” helyett, ami őrületes, hiszen így is eléggé kigyúrt. Valaki még azt is írta, hogy leginkább egy viaszbábúra hasonlít a legújabb diétának köszönhetően.

Dwayne Johnson lesújtóan beszélt apjáról

Megkerülhetetlen volt a kérdés Dwayne felé, hogy az édesapja inspirálta-e valamelyest a film elkészítése alatt, ugyanis Rocky Johnson hivatásos birkózó volt. A „Szikla” elmondása szerint mivel a főszereplő kedves, empatikus és gyengéd oldalát szerette volna megragadni, ezért ebben egyáltalán nem támaszkodhatott arra, hogy apja fogja inspirálni.

„Ez nem jellemző az apámra. Ő már 13 éves korára hajléktalan lett, így a szeretetre való képessége limitált lett, és engem ez az ember nevelt fel” – nyilatkozta Dwayne Johnson.

A színész édesapja 2020-ban hunyt el. Johnson elmondta: „Nagyon megbántam, hogy nem tisztáztam ezt az apa-fia sz...rságot, mielőtt elvesztettem őt. Kemény apai szeretettel nevelt fel engem. Minél öregebb leszek, annál hálásabb vagyok érte” – számolt be a ladbible.