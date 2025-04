Dwayne Johnson megtanult színészkedni? Rá se lehet ismerni az új filmjében, mindenki ledöbbent

A pankrátorból színésszé és üzletemberré vált Dwayne Johnson az egyszerű, de piszkosul szórakoztató és látványos filmjeiről ismert, amikben szinte mindig ugyanolyan karaktereket alakít. A világsztár emiatt bőven kapott kritikát az utóbbi években, de úgy tűnik, hogy most végleg be akarja tapasztani a kritikusok száját.

Dwayne Johnson / Fotó: NBCU Photo Bank via Getty Images

Dwayne Johnson a főszereplője a The Smashing Machine című életrajzi sportdrámának, amiben a Mark Kerr UFC-bajnokot alakítja, ráadásul elmaszkírozva, hogy még inkább hasonlítson rá.

Most jött ki a film első előzetese, ami teljesen letaglózta az embereket, ugyanis Dwayne Johnson annyira jó már a rövid kedvcsinálóban is, hogy sokan már most Oscar-díjat jósolnak neki.

A The Smashing Machine rendezője az a Benny Safdie, aki az utóbbi években Hollywood egyik legmenőbb filmkészítője lett, olyan alkotásokat köszönhetünk neki, mint például az Adam Sandler-féle Csiszolatlan gyémánt vagy a Jólét.

Dwayne Johnson láthatóan valóban átszellemült a szerep kedvéért, hogy örökre bebizonyítsa, hogy tud ő színészkedni, ha akar, így bőven van miért várni a jelen állás szerint októberben érkező alkotást, ami jó eséllyel bezsebel majd pár Oscar-jelölést.

Íme a The Smashing Machine előzetese – egyelőre csak angol nyelven: