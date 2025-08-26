Levette a felsőjét, aztán... elképesztő videó került elő a hollywoodi szexszimbólumról

Megmutatta már kőkemény, humoros vagy éppen gonosz oldalát a filmvásznon, a Vaianában hangját kölcsönözve dalras fakadt a pankrátorból lett filmsztár Dwayne Johnson. A Szikla becenevű izomkolosszusról, akit a People Magazin 2016-ban a „Legszexisebb Férfinak” kiáltott ki, most egy mobiltelefonos felvételen látható, egészen új oldalát mutatva meg.

Dwayne Johnson táncolni is tud! (Fotó: Under Armour via Bestimage / NORTHFOTO)

A felvételen jól látható, hogy egy különleges esemény zajlik, Dwayne Johnson levette a felsőjét, aztán taualugázni kezd. Ez nem más, mint egy szamoai tánc, melybe a családja, az édesanyja és a lányai is bekapcsolódnak – derül ki a Daily Mail által megosztott videóból!