RETRO RÁDIÓ

Levette a felsőjét, aztán... elképesztő videó került elő a hollywoodi szexszimbólumról

Milliók kedvence – így még biztos nem láttad!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.26. 20:30
félmeztelen dwayne johnson tánc

Megmutatta már kőkemény, humoros vagy éppen gonosz oldalát a filmvásznon, a Vaianában hangját kölcsönözve dalras fakadt a pankrátorból lett filmsztár Dwayne Johnson. A Szikla becenevű izomkolosszusról, akit a People Magazin 2016-ban a „Legszexisebb Férfinak” kiáltott ki, most egy mobiltelefonos felvételen látható, egészen új oldalát mutatva meg.

Dwayne The Rock Johnson et la skieuse Lindsey Vonn travaillent avec la marque Under Armour pour une nouvelle gamme de baskets ***EXCLUSIVE***
Dwayne Johnson táncolni is tud! (Fotó: Under Armour via Bestimage / NORTHFOTO)

A felvételen jól látható, hogy egy különleges esemény zajlik, Dwayne Johnson levette a felsőjét, aztán taualugázni kezd. Ez nem más, mint egy szamoai tánc, melybe a családja, az édesanyja és a lányai is bekapcsolódnak – derül ki a Daily Mail által megosztott videóból! 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu