Dalra fakadt Dwayne Johnson, új oldaláról mutatkozott be a Szikla

Új lemezzel rukkolt elő a countryénekes Chris Janson, aki még annak idején haverkodott össze a Sziklával, Dwayne Johnsonnal. A pankrátorból lett filmsztár pedig őszintén nyújtott segítő kezet a zenésznek: örömmel vállalt szerepet az új klipjében, sőt még együtt is dalolt vele! Bár Dwayne Johnsonnal a Vaiana című Disney-mesében egy dal erejéig (You're Welcome) már megmutatta énekes képességeit, ahhoz nem készült külön klip a sztárral, így talán kevésbé ismert, hogy az éneklés sem áll távol az izomembertől. Most viszont kamera elé állva countryt dalol – még ha nem is egyedül.

Countryzenész haverjával dalolt Dwayne Johnson (Fotó: NBCU Photo Bank via Getty Images)

A Whatcha See Is Whatcha Get című nem mindennapi felvételt pár nap alatt százezernél is többen látták már, de a videóhoz hasonlóan szórakoztató az, ahogy a felvétel készült! Ráadásul az Így készültben hallható is a Szikla, aki Chris Janson lemezfelvételein nem volt jelen, így a lemezen sem szerepel! (Bár nem lennénk meglepődve, ha ebből valahogy a későbbiekben összejönne egy duett változat!)

Terepjáró, westernhangulat és közös dalolászás, némi szomjoltóval. Igaz barátság, jó hangulat – az Így készült kis klip a zenész és a színész Instagram-oldalára egyaránt felkerült. Ráadásul közel annyian látták már a werkanyagot, mint az eredeti videóklipet!