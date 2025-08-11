Freddie Mercury egykori szerelme kitálalt: az énekesnek mégis volt titkolnivalója?

Egy lány állítja, ő a Queen énekesének unokája. Mary Austin, Mercury bizalmasa most kitálalt az igazságról.
Freddie Mercury egykori élettársa és legközelebbi bizalmasa, a 74 éves Mary Austin, teljes képtelenségnek tartja azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a Queen legendás frontembere titokban gyermeket nemzett. A szóbeszéd egy 1976-os, „botrányos” viszonyról szól, amely állítólag egy közeli barát feleségével történt – egy évvel azután, hogy a Bohemian Rhapsody az első helyre került a slágerlistákon. Egy nő azonban állítja, édesapja az énekes gyermeke volt, aki naplóiban írt a kapcsolatukról.
A Love, Freddie című, hamarosan megjelenő könyv szerint a lány létezését szigorúan őrizték, és csak Mercury legszűkebb bizalmas köre tudott róla – köztük Mary, akit az énekes „élete szerelmének” nevezett. Mary azonban határozottan tagadja, hogy valaha is tudott volna gyerekről – olvasható a Daily Star cikkében.
„A világot bejárta egy történet, amiben engem is megneveztek” – mondta. – „Ahogy egyre többet gondolkodtam rajta, a hitetlenkedésem döbbenetté változott: hogyan születhetett meg ez a történet úgy, hogy egyetlen ember sem keresett meg engem előtte? Annak ellenére, hogy azt állítják, tudtam a gyerekről, és titokban tartottam, senki nem kérdezte meg a véleményemet.” A könyv azt állítja, hogy Freddie – aki 45 évesen, AIDS okozta hörghurutban hunyt el – a viszony következtében apává vált, és a gyermek, akit csak „B”-ként említenek, az apaság hírére kezdett naplósorozatot vezetni, amelyet később átadott lányának.
A most 48 éves, Európában élő, orvosként dolgozó nő egy levélben írja: „Születésem pillanatától és életem első 15 évében nagyon szoros kapcsolatban voltam az apámmal. Ő bízta rám a magánnaplóit. Mary Austin – aki gyakorlatilag a felesége volt a haláláig – mindent tudott róla, beleértve a titkait is.” Mary azonban cáfol: „Nem vagyok egy ilyen titok őrzője. Soha nem tudtam semmiféle gyerekről vagy naplóról. Nem volt tudomásom arról, hogy bármit is átadott volna egy gyermeknek. A halála előtti hónapokban szinte mindennap vele voltam. Ha lett volna gyereke, és erről én semmit nem tudtam volna, az teljesen megdöbbentett volna.”
Azt is tagadta, hogy Freddie – állítólag a lány magánéletének védelme érdekében – kihagyta volna őt a végrendeletéből, de egy titkos jogi megállapodással mégis juttatott volna neki vagyont. Mary örökölte Mercury házát és magántulajdonban lévő részvényeinek felét. „Freddie rendkívül nyílt ember volt, és elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen örömteli eseményt titokban tartott volna előlem vagy a hozzá legközelebb állók elől. Egy gyermek hatalmas boldogságot hozott volna neki és mindazoknak, akik szerették – köztük a szüleinek, Bomi és Jer Bulsarának, akik minden szeretetükkel befogadták volna” – mondta. Mary hozzátette: „Nem emlékszem, hogy Freddie valaha is beszélt volna családalapításról. Nehéz elképzelni, hogy ez a történet igaz lehetne – hogy szinte minden nap a gyermekével lett volna, sőt, saját szobája lett volna a házaiban. Különösen az ő elképesztően sűrű időbeosztását és nyilvános szerepléseinek számát tekintve.”
Mary azt reméli, hogy a Whitefox kiadó alaposan ellenőrizte az állítások hitelességét, és megbizonyosodott arról, hogy a könyv megfelel a saját és az iparág értékeinek és etikai normáinak. Úgy érezte, meg kell szólalnia, nehogy a hallgatását megerősítésként értelmezzék. „Nem volt könnyű meghozni a döntést, hogy megszólalok. Minden részletet alaposan mérlegelni akartam, hogy felelősséggel álljak a nyilvánosság elé – leginkább Freddie miatt, aki már nem tudja megvédeni magát.” Mary nem az egyetlen, aki kételkedik. Anita Dobson színésznő, Brian May, a Queen gitárosának felesége így nyilatkozott: „Számomra elképzelhetetlen, hogy lenne egy gyereke, akiről nem tudunk. Ha létezik, lépjen elő.” A könyv szerzője, Lesley-Ann Jones elmondta: „Évekig próbáltam interjút készíteni Mary Austinnal, de soha nem válaszolt. Nem állítom, hogy tudott volna a gyermekről vagy a naplókról – ez a lány állítása volt, nem az enyém.”
B, az állítólagos lány Jones közvetítésével így reagált: „Megdöbbentett Mary Austin reakciója. 34 éve torzítják és átírják az apám történetét, ő pedig soha nem szólt. Most pedig úgy nyilatkozik, hogy még a könyvet sem olvasta el. Nem értem, miért. Több interjút nem fogok adni.” A kiadó szóvivője hangsúlyozta: „A Whitefox komolyan veszi a hitelesség, a jogszerűség és az etika kérdéseit, és mindent megteszünk, hogy a projektjeink a megfelelő szerkesztői és jogi ellenőrzésen essenek át.”
