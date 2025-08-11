Freddie Mercury egykori szerelme kitálalt: az énekesnek mégis volt titkolnivalója?

Freddie Mercury egykori élettársa és legközelebbi bizalmasa, a 74 éves Mary Austin, teljes képtelenségnek tartja azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a Queen legendás frontembere titokban gyermeket nemzett. A szóbeszéd egy 1976-os, „botrányos” viszonyról szól, amely állítólag egy közeli barát feleségével történt – egy évvel azután, hogy a Bohemian Rhapsody az első helyre került a slágerlistákon. Egy nő azonban állítja, édesapja az énekes gyermeke volt, aki naplóiban írt a kapcsolatukról.

Vajon mi az igazság? Édesapa volt vagy sem a Queen frontembere? Fotó: Peter Clay/face to face

A Love, Freddie című, hamarosan megjelenő könyv szerint a lány létezését szigorúan őrizték, és csak Mercury legszűkebb bizalmas köre tudott róla – köztük Mary, akit az énekes „élete szerelmének” nevezett. Mary azonban határozottan tagadja, hogy valaha is tudott volna gyerekről – olvasható a Daily Star cikkében.

„A világot bejárta egy történet, amiben engem is megneveztek” – mondta. – „Ahogy egyre többet gondolkodtam rajta, a hitetlenkedésem döbbenetté változott: hogyan születhetett meg ez a történet úgy, hogy egyetlen ember sem keresett meg engem előtte? Annak ellenére, hogy azt állítják, tudtam a gyerekről, és titokban tartottam, senki nem kérdezte meg a véleményemet.” A könyv azt állítja, hogy Freddie – aki 45 évesen, AIDS okozta hörghurutban hunyt el – a viszony következtében apává vált, és a gyermek, akit csak „B”-ként említenek, az apaság hírére kezdett naplósorozatot vezetni, amelyet később átadott lányának.

A most 48 éves, Európában élő, orvosként dolgozó nő egy levélben írja: „Születésem pillanatától és életem első 15 évében nagyon szoros kapcsolatban voltam az apámmal. Ő bízta rám a magánnaplóit. Mary Austin – aki gyakorlatilag a felesége volt a haláláig – mindent tudott róla, beleértve a titkait is.” Mary azonban cáfol: „Nem vagyok egy ilyen titok őrzője. Soha nem tudtam semmiféle gyerekről vagy naplóról. Nem volt tudomásom arról, hogy bármit is átadott volna egy gyermeknek. A halála előtti hónapokban szinte mindennap vele voltam. Ha lett volna gyereke, és erről én semmit nem tudtam volna, az teljesen megdöbbentett volna.”