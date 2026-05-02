„Izzadtam”: Így találkozott a Grace klinika hideg sebésze Yoko Ono-val
Azt mondják, soha ne találkozz a hőseiddel – de szerencsére Sandra Oh számára, aki a Grace klinikában a mindig kimért Cristina Yang-ot testesítette meg, minden jól alakult, amikor összefutott Yoko Onóval.
Ono, aki önmagában is tehetséges művész volt, 1969-től John Lennon 1980-ban bekövetkezett haláláig volt felesége, és egyesek őt okolják a Beatles feloszlásának felgyorsításáért. Sandra Oh azonban mindig is odáig volt a művésznőért.
A Grace klinika 54 éves színésznője a PEOPLE magazinnak adott interjújában elmondta, hogy az életére és karrierjére „mély hatást gyakorló” ázsiai művészek közül a 93 éves Yoko Ono az élmezőnyben áll.
„Amikor Torontóba költöztem, találkoztam Jean Yoonnal. Ő írta ezt a darabot, a Yoko Ono Projektet, és ezen keresztül rengeteget tanultam arról, hogy milyen mély művész Yoko Ono” – mondja Oh, amikor megismerkedett Ono munkásságával.
Sokunk számára a generációmban sértés volt valakit Yoko Ono-nak hívni, mert akkoriban a kultúra becsmérelte, és bennem még mindig élt ez az asszociáció. De Jean igazán kidolgozta ezt a képet.
Miután új perspektívából ismerte Ono-t, Oh saját kutatást végzett. „Elkezdtem olvasni a munkáit, és elkezdtem múzeumokban nézni a munkáit” – mondja. „Elkezdtem megérteni őt azon túl is, hogy a nevét az ázsiai nőkkel szemben becsmérlő kifejezésként használták.”
Sandra Oh egy repülőtéren pillantotta meg hősét
Oh Ono iránti elismerése még jobban megerősödött, amikor 2019-ben találkoztak egy repülőtéren.
„Izzadtam” – emlékszik vissza Oh, amikor meglátta Ono-t a társalgóban. „Azt gondoltam, hogy »Jaj, istenem, el sem hiszem, hogy ott van«, mire néhány fiatalember, akik vele voltak, azt mondták nekem: »Gyere át!«”
Oh azt mondja, hogy „alázatosan”, „összekulcsolt kézzel” „odament” Onóhoz, és hálás volt a lehetőségért, hogy kifejezhette, mit jelentett neki. „Hadd mondjam el, fogalma sem volt, hogy ki vagyok” – mondja Oh nevetve. „De alapvetően csak annyit mondtam, hogy »Nagyon köszönök mindent«.”
A színésznő megragadta az alkalmat, hogy szívességet kérjen tőle. „Éppen az SNL műsorvezetője voltam, és egy promóciós fotóhoz újra akartam készíteni Yoko Ono híres fekete-fehér fotóját, amelyen az arca fedetlen, a haja pedig hosszú” – magyarázza Oh. „Megkérdeztem tőle: »Pózolhatok a helyedben ezen a képen?«, és igent mondott. Nagyon hálás voltam.”
Oh szerint a fénykép Ono örökségét szimbolizálja. „A dolgok megtestesítése nagyon fontos” – mondja. „Tükrözi azt a képet, hogy ki ő, mint nagyszerű művész, és azt, hogy visszaszerzi azt, aki volt. Egy kanadai kisvárosban nőttem fel, és tudtam, mit jelent a neve egykor – és hogy mivé lehet átalakítani most.”
Oh hozzáteszi, hogy reméli, egy napon még nagyobb léptékben is el tudja majd játszani Onót. „Mindig is el akartam játszani őt” – mondja. „Ő egyszerűen az egyik legcsodálatosabb művész.”
