„Izzadtam”: Így találkozott a Grace klinika hideg sebésze Yoko Ono-val

Azt mondják, soha ne találkozz a hőseiddel – de szerencsére Sandra Oh számára, aki a Grace klinikában a mindig kimért Cristina Yang-ot testesítette meg, minden jól alakult, amikor összefutott Yoko Onóval.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 08:30
Ono, aki önmagában is tehetséges művész volt, 1969-től John Lennon 1980-ban bekövetkezett haláláig volt felesége, és egyesek őt okolják a Beatles feloszlásának felgyorsításáért. Sandra Oh azonban mindig is odáig volt a művésznőért.

Sandra Oh izzadt, amikor meglátta hősét. Fotó: Facebook/Sandra Oh
A Grace klinika 54 éves színésznője a PEOPLE magazinnak adott interjújában elmondta, hogy az életére és karrierjére „mély hatást gyakorló” ázsiai művészek közül a 93 éves Yoko Ono az élmezőnyben áll.

„Amikor Torontóba költöztem, találkoztam Jean Yoonnal. Ő írta ezt a darabot, a Yoko Ono Projektet, és ezen keresztül rengeteget tanultam arról, hogy milyen mély művész Yoko Ono” – mondja Oh, amikor megismerkedett Ono munkásságával. 

Sokunk számára a generációmban sértés volt valakit Yoko Ono-nak hívni, mert akkoriban a kultúra becsmérelte, és bennem még mindig élt ez az asszociáció. De Jean igazán kidolgozta ezt a képet.

Miután új perspektívából ismerte Ono-t, Oh saját kutatást végzett. „Elkezdtem olvasni a munkáit, és elkezdtem múzeumokban nézni a munkáit” – mondja. „Elkezdtem megérteni őt azon túl is, hogy a nevét az ázsiai nőkkel szemben becsmérlő kifejezésként használták.”

Sandra Oh egy repülőtéren pillantotta meg hősét

Oh Ono iránti elismerése még jobban megerősödött, amikor 2019-ben találkoztak egy repülőtéren.

„Izzadtam” – emlékszik vissza Oh, amikor meglátta Ono-t a társalgóban. „Azt gondoltam, hogy »Jaj, istenem, el sem hiszem, hogy ott van«, mire néhány fiatalember, akik vele voltak, azt mondták nekem: »Gyere át!«”

Oh azt mondja, hogy „alázatosan”, „összekulcsolt kézzel” „odament” Onóhoz, és hálás volt a lehetőségért, hogy kifejezhette, mit jelentett neki. „Hadd mondjam el, fogalma sem volt, hogy ki vagyok” – mondja Oh nevetve. „De alapvetően csak annyit mondtam, hogy »Nagyon köszönök mindent«.”

A színésznő megragadta az alkalmat, hogy szívességet kérjen tőle. „Éppen az SNL műsorvezetője voltam, és egy promóciós fotóhoz újra akartam készíteni Yoko Ono híres fekete-fehér fotóját, amelyen az arca fedetlen, a haja pedig hosszú” – magyarázza Oh. „Megkérdeztem tőle: »Pózolhatok a helyedben ezen a képen?«, és igent mondott. Nagyon hálás voltam.”

Oh szerint a fénykép Ono örökségét szimbolizálja. „A dolgok megtestesítése nagyon fontos” – mondja. „Tükrözi azt a képet, hogy ki ő, mint nagyszerű művész, és azt, hogy visszaszerzi azt, aki volt. Egy kanadai kisvárosban nőttem fel, és tudtam, mit jelent a neve egykor – és hogy mivé lehet átalakítani most.”

Oh hozzáteszi, hogy reméli, egy napon még nagyobb léptékben is el tudja majd játszani Onót. „Mindig is el akartam játszani őt” – mondja. „Ő egyszerűen az egyik legcsodálatosabb művész.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
