Lecsapott a Delta Baranyában, szerelmespár terjesztette a drogot
Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a pécsi rendőrök.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le egy dílerpárosra a DELTA Program keretében.
A rendőrök azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves élettársát, hogy drogot terítettek Pécsett. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és közel egymillió forintot foglaltak le. Kihallgatásuk után őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Három huszonéves férfit is előállítottak a rendőrök, egyikük percekkel korábban vásárolt drogot a dílerektől. Kábítószer birtoklása miatt kell felelniük - írja a Police.
Felhívják a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérik, akinek kábítószer-bűncselekményekről van információja, névtelensége megőrzésével tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre