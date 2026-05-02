Lecsapott a Delta Baranyában, szerelmespár terjesztette a drogot

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le egy dílerpárosra a DELTA Program keretében.

Szerelmespár kezén kattint a bilincs / Fotó: Police

A rendőrök azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves élettársát, hogy drogot terítettek Pécsett. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és közel egymillió forintot foglaltak le. Kihallgatásuk után őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.

Három huszonéves férfit is előállítottak a rendőrök, egyikük percekkel korábban vásárolt drogot a dílerektől. Kábítószer birtoklása miatt kell felelniük - írja a Police.