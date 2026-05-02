Lecsapott a Delta Baranyában, szerelmespár terjesztette a drogot

Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a pécsi rendőrök.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 07:20
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le egy dílerpárosra a DELTA Program keretében. 

Szerelmespár kezén kattint a bilincs / Fotó: Police

A rendőrök azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves élettársát, hogy drogot terítettek Pécsett. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és közel egymillió forintot foglaltak le. Kihallgatásuk után őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.

Három huszonéves férfit is előállítottak a rendőrök, egyikük percekkel korábban vásárolt drogot a dílerektől. Kábítószer birtoklása miatt kell felelniük - írja a Police.

Felhívják a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérik, akinek kábítószer-bűncselekményekről van információja, névtelensége megőrzésével tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.

