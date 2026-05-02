4 csillagjegynek bőséget és szerencsét hoz a Mérleg Hold
Négy csillagjegy vonzza a bőséget és a szerencsét május 2-án. A Hold a Mérleg jegyében tölti a napot, ahol társaságkedvelő lesz és igyekszik a lehető legigazságosabb helyzetet megteremteni mindenki számára.
Az álmaidhoz vezető létra néha azonban olyan áldozatokat igényel, amelyek időnként igazságtalannak tűnnek, és vannak olyan pillanatok is, amikor olyan dolgokat kell tenned, amikkel mások nem értenek egyet, mert nem látják tisztán a jövőképedet. Néhány csillagjegynek ezekkel a kihívásokkal kell szembenézniük, mielőtt megérkezik életükbe a bőség.
Az elengedés nem mindig a múlt elengedéséről vagy a fájdalom elengedéséről szól. Még csak köze sincs a gyógyuláshoz vagy az elutasításhoz. Az elszakadás lehet a szeretet cselekedete, és ebben az önátadási térben mindenféle gazdagság kapuját nyitja meg, látszólag a szerencséből teremtve - írja a Your Tango.
4 csillagjegynek bőséget hoz a Mérleg Hold
- Mérleg: Május 2-án, Mérlegként, azt teszed, ami a legjobb neked. Amikor a Hold a csillagjegyedben jár, rájössz, hogy vannak dolgok, amiket elhanyagoltál. Rossz embereknek szentelted az idődet. Kedves voltál, de negatív energiát kaptál a szeretetedért cserébe. A bőséged majd az önfenntartás formájában jelentkezik. Visszavonulsz, és falat építesz, hogy egyszer és mindenkorra megakadályozd, hogy ezek az emberek rosszul bánjanak veled. A távolságtartás a legjobb döntés szombaton. Tudod, hogy ez nem lesz hosszú szünet a kapcsolataidban. A csend, mint stratégia lehetővé teszi, hogy hiányolják a jelenlétedet. Az embereknek azon kell gondolkozniuk, hogy mit akarnak, és hogy te vagy-e az a személy. Ezt arra használod, hogy más dolgokra koncentrálj, és a következő pillanatban a béke és az öröm visszatér. Nagyon szerencsés és okos vagy, és tudod, hogyan legyél igazságos magaddal, még akkor is, ha nem könnyű.
- Kos: Május 2-án a kapcsolatok házában tartózkodó Hold emlékeztet arra, hogy mi a legfontosabb. Hajlamos vagy a saját dolgaiddal foglalkozni, és szeretsz gondtalanul kalandozni. Mégis készen állsz arra, hogy időt tölts a pároddal. Vágysz egy kapcsolat közelségére. Jó beszélgetésekre és némi szeretetteljes figyelemre áhítozol. Nagy dolog mások idejét kérni, főleg, ha eddig fukar voltál a sajátoddal. Így is megteszed, és szerencsédre meg is kapod. Kizárod az összes zavaró tényezőt, és a figyelmedet erre a személyre fordítod. Szombaton újra kiegyensúlyozottnak, bőségesnek és jónak érzed majd az életed.
- Rák: Otthonod és családod van a figyelmed középpontjában, amikor a Hold a Mérleg jegyében jár. Május 2-án, szombaton olyan döntéseket hozol, amelyek másokat is érintenek, és kristálytisztán kommunikálsz. Néha megtartod magadnak a dolgokat. Nem szeretnél senkit megbántani, és nem erőlteted túlságosan a saját céljaidat. Nem akarod, hogy bárki úgy érezze, muszáj azt tennie, amit te akarsz, csak azért, mert az boldoggá tesz. Ahelyett, hogy ma kompromisszumot kötnél, úgy tűnik, te és egy másik személy ugyanazokat a dolgokat akarjátok. Szerencsédre sokkal könnyebb megszerezni, amit akarsz, és az önzőség undorító érzése végre lepereg rólad. Ehelyett bőséges minőségi időt kapsz.
- Bak: Amikor a Hold a Mérlegben jár, jó úton haladsz. A Mérleg uralja a karriered és a társadalmi státuszod szektorát. Energia kell ahhoz, hogy a csúcsra törj. Azt akarod, hogy mások lássák, mennyit teszel, és szeretnéd megkapni a kiérdemelt tiszteletet. Stigma fűződik ahhoz, ha megosztod az eredményeidet, vagy ha elismerést kérsz, amikor az esedékes. Úgy döntesz, hogy szombaton átküzdöd magad a kellemetlenségeken, és úgy gondolod, hogy majd magától megoldódik a dolog. Az eredmény az, hogy elismerik az erőfeszítéseidet. Megkapod a dicséretet. Hasznosnak bizonyult számodra, ha elszakadsz attól a félelemtől, hogy mások mit gondolnak majd. Nem csak azért vagy szerencsés, mert hallgatsz magadra, hanem azért is, mert bőségben vagy, mert megkaptad, amit akartál.
