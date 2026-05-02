Garantált siker: a Skorpió Hold és Jupiter fényszög segíti a csillagjegyek minden ügyét
Valakinek még szerelmet is ígérnek a csillagok. Több csillagjegynek is szerencsés napja lesz.
Nagy találkozások napja a mai, akár emberi kapcsolatokról akár saját belső fejlődésünkről van szó. A mai fényszögek minden csillagjegynek tartogatnak egy kis meglepetést.
Ezeknek a csillagjegyeknek a Skorpió Hold és Jupiter fényszög segít ma
Kos
Ön mindig is érdeklődő és nyitott volt, főleg ha újdonságokról van szó, az ilyesmivel általában könnyű önt lázba hozni. Ma híreket kaphat egy újításról, vagy felfedezésről, és ez ismét nagyon erősen felkelti az érdeklődését.
Bika
A Skorpió jegyében jár a Hold, így most nagyon érdeklődően viszonyul az elvontabb kérdésekhez is. Adódhat ma egy probléma, amit nem lehet a szokásos és jól bevált módszerekkel megoldani. De ön nagyon találékony, és rájön, hogyan lehet az akadályokat kikerülni.
Ikrek
Szombaton váratlan híreket kaphat, ami önt is érintheti valamilyen módon. Ha így van, ne rontson ajtóstól a házba, várja meg, amíg elülnek az ezzel kapcsolatos első hullámok, befut minden fontos információ, és csak azután lépjen az ügyben. De akkor viszont mindenképpen!
Rák
Szombaton csodálatos hatással lesz önre a víz elemű Hold és a Jupiter fényszöge. Olyan tendenciák indulnak el, amelyek szerencséssé teszik. A jelenben pedig egy igazán feltöltődős, kikapcsolódós napot jeleznek.
Oroszlán
Ez egy nagyon szép nap, amelybe csak az „rondíthat bele”, hogy feszültség alakulhat ki ön és egy ismerőse között egy munkát vagy pénzügyeket érintő kérdésben. Legyen bármi is ennek az oka, ne törődjön vele túlságosan, később ő maga fog rájönni, hogy valószínűleg túlreagálta a dolgot.
Szűz
Ha van olyan személy az életében, akivel van valamilyen tisztázni valója, akkor ma könnyebben, gyorsabban és eredményesebben tudják rendezni a dolgokat. Ön türelmesebb, és a másik fél is engedékenyebb. Persze azt is „ér” mondani, hogy ma inkább csak kikapcsolódna és pihenne. Bármibe is kezd, jól sikerül!
Mérleg
Szombaton találkozhat valakivel, aki nagy hatással lesz önre. Attól függően, hogy mi időszerű az életében, ez lehet egy nagy szerelem vagy egy kezdődő barátság is. Az is lehetséges, hogy egy meglévő kapcsolatában lesz pozitív változás.
Skorpió
A mai jótékony és szerencsés Skorpió Hold és Jupiter fényszög segít abban, hogy meghúzza a határokat. Nem kell mindig rendelkezésre állnia, és önnek is szüksége van valódi kikapcsolódásra, pihenésre. Ma minden összeáll ahhoz, hogy feltöltődjön.
Nyilas
Most többre vágyik felszínes kapcsolatoknál. A tegnapi Skorpió telihold ma is hat, és ön lélek szintű felismerésre vágyik. A titokzatosság erősíti a vonzalmat az ismerkedéskor, de aztán hagyja, hogy a másik meglássa az igazi arcát.
Bak
Az égi folyamatok most szinte mágikusan hatnak önre, és arra ösztönzik, hogy kiaknázza az önben rejlő erőt. A szokásosnál is elbűvölőbb lehet, és vonzza az embereket, mivel a Skorpió Hold még inkább felerősíti a kisugárzását.
Vízöntő
Helyrebillennek önben azok a kavargó benyomások, amelyeket a hét sűrű eseményei keltettek. Nagyon szerencsés és szép napja lesz, az égi konstellációk nyugalmat és lelki békét adnak önnek.
Halak
A Skorpió Hold energiával és elszántsággal tölti fel önt, bármit elérhet, amit kitűz maga elé. Csodálatos alkalom nyílik arra, hogy elgondolkodjon azokon az ötleteken, amelyeket szeretne fejleszteni, és azokon a „magokon”, amelyeket táplálnia kell.
