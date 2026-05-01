Találkozásból karmikus kapcsolat – ez vár ma két csillagjegyre

Új hónap, hosszú hétvége, mi kell még? Egy jó kis napi horoszkóp! Pláne, hogy két izgalmas csillagjegy szülöttének is karmikus kapcsolat néz ki!

Napi horoszkóp – 2026. május 1., péntek – az Oroszlánra és a Szűzre ma karmikus kapcsolat várhat

Kos

Nagy tervei vannak májusra, és ez energiát követel majd öntől, így érdemes feltöltenie a mentális raktárait, mielőtt belevág. Igyekezzen hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak önhöz. Találkozzon ma barátokkal, rokonokkal, ünnep van, szórakozzanak!

Bika

Pénteken elérheti egy célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érik meg a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, és kezdeményezzen valaki irányában. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok ön körül úgy elrendeződni, ahogy szeretné.

Ikrek

Pénteken semmiképp se hagyja, hogy valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulata felett. A Skorpió telihold önt is sokkal érzékenyebbé teszi a szokásosnál. Inkább menjen el szórakozni, és terelje el a figyelmét!

Rák

A Skorpió Hold nagy belső felismeréseket jelez. Ugyanakkor ne nagyon menj bele ma lelkizésbe, valaki ugyanis nagyon erősen próbálja manipulálni, esetleg érzelmileg zsarolni. Fókuszáljon azokra, akik már bizonyítottak az életében.

Oroszlán

Pénteken tele lehet fizikai energiával és talán azt érzi, önnek nincsenek korlátai. Szüksége is lehet erre a szuperképességére, mert valaki ellenállásán keresztül kell átvinnie egy döntését. Jöhet egy különleges találkozás, ami egy karmikus kapcsolat lehet – nem feltétlenül szerelmi, lehet ez egy tanító/mester-szintű kapcsolódás is.

Szűz

A párkapcsolatban a Skorpió teliholdnál gyógyulnak a korábbi sérelmek (ha voltak), és most remekül szót értenek, sőt, ma a szenvedély is újra felerősödik önök közt. Ha szingli, valószínűleg valaki mélyen megindítja, és erős hatással lesz önre, beléphet egy karmikus kapcsolat az életébe.

Mérleg

A pénteki Skorpió telihold hozhat feszültséget, ugyanakkor nem csak azt, legalább annyi pozitívumot is. Érzelmes, gondoskodó, szeretetteljes – ez jellemzi most önt. Ez egy nagyszerű alkalom a szeretteivel való kikapcsolódásra vagy a barátokkal való bulizásra.