Találkozásból karmikus kapcsolat – ez vár ma két csillagjegyre
Új hónap, hosszú hétvége, mi kell még? Egy jó kis napi horoszkóp! Pláne, hogy két izgalmas csillagjegy szülöttének is karmikus kapcsolat néz ki!
Napi horoszkóp – 2026. május 1., péntek – az Oroszlánra és a Szűzre ma karmikus kapcsolat várhat
Kos
Nagy tervei vannak májusra, és ez energiát követel majd öntől, így érdemes feltöltenie a mentális raktárait, mielőtt belevág. Igyekezzen hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak önhöz. Találkozzon ma barátokkal, rokonokkal, ünnep van, szórakozzanak!
Bika
Pénteken elérheti egy célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érik meg a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, és kezdeményezzen valaki irányában. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok ön körül úgy elrendeződni, ahogy szeretné.
Ikrek
Pénteken semmiképp se hagyja, hogy valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulata felett. A Skorpió telihold önt is sokkal érzékenyebbé teszi a szokásosnál. Inkább menjen el szórakozni, és terelje el a figyelmét!
Rák
A Skorpió Hold nagy belső felismeréseket jelez. Ugyanakkor ne nagyon menj bele ma lelkizésbe, valaki ugyanis nagyon erősen próbálja manipulálni, esetleg érzelmileg zsarolni. Fókuszáljon azokra, akik már bizonyítottak az életében.
Oroszlán
Pénteken tele lehet fizikai energiával és talán azt érzi, önnek nincsenek korlátai. Szüksége is lehet erre a szuperképességére, mert valaki ellenállásán keresztül kell átvinnie egy döntését. Jöhet egy különleges találkozás, ami egy karmikus kapcsolat lehet – nem feltétlenül szerelmi, lehet ez egy tanító/mester-szintű kapcsolódás is.
Szűz
A párkapcsolatban a Skorpió teliholdnál gyógyulnak a korábbi sérelmek (ha voltak), és most remekül szót értenek, sőt, ma a szenvedély is újra felerősödik önök közt. Ha szingli, valószínűleg valaki mélyen megindítja, és erős hatással lesz önre, beléphet egy karmikus kapcsolat az életébe.
Mérleg
A pénteki Skorpió telihold hozhat feszültséget, ugyanakkor nem csak azt, legalább annyi pozitívumot is. Érzelmes, gondoskodó, szeretetteljes – ez jellemzi most önt. Ez egy nagyszerű alkalom a szeretteivel való kikapcsolódásra vagy a barátokkal való bulizásra.
Skorpió
A Skorpió-telihold nagy lelki energiákat mozgósít önben – gondolkozzon pozitívan, mert most bevonzhatja a vágyott dolgokat az életébe, pusztán a gondolat teremtő erejével. A megérzései, intuíciói is hihetetlenül erősek lesznek a telihold idején, ezekre most érdemes nagyon figyelni.
Nyilas
A pénteki Skorpió telihold nem csak feszültséget hoz, hanem fel is rázza. Most nagyon erős vágyai lehetnek, élni szeretne, csupa nagybetűvel. Változhatnak a prioritásai is. Jelen van az életében a változás, az átalakulás, a személyes fejlődés.
Bak
A telihold feszültségeket szül. Ma családi, vagy baráti vitákra, nézeteltérésekre számíthat, melynek alapja az lehet, hogy egy önnek fontos ügyben eltérő álláspontot képvisel, mint a többiek. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy az ügy megéri-e a felhajtást, vagy a béke és a nyugalom érdekében nem jobb-e visszalépni egyet.
Vízöntő
A Skorpió telihold hétfőn a barátokra, a társasági életére helyezi a hangsúlyt. Lehetséges, hogy tisztáznia kell valakivel a viszonyát, de az is, hogy úgy dönt, ideje továbblépni, és olyan emberekkel körbevenni magát, akikkel jobban tud azonosulni.
Halak
A telihold most víz-elemű jegyben, a Skorpióban van, ami önnek nagyon kedvező. Érdemes ma minél többet meditálni, relaxálni, mert most bevonzhatja a vágyott dolgokat az életébe. Lehet egy nagyon inspiráló beszélgetése is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre