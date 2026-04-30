Figyelem, jön a boltzár: így alakul a hosszú hétvége
Május 1-je, a munka ünnepe, ami idén péntekre esik és egy háromnapos hétvégét jelent számunkra. Azonban a pénteken életbe lépő boltzár és a hétvégén, a ballagások miatt megváltozó közlekedési rend jóvoltából érdemes előre megtervezni a programokat.
Háromnapos hosszú hétvége kezdődik május 1-jén, és aki nem figyel, könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. A boltok pénteken zárva lesznek, de szombaton és vasárnap már a szokásos nyitvatartási rend érvényes. Mindeközben pedig a ballagások és az anyák napja is megnehezíti majd a fővárosban való közlekedést.
Nyitvatartás a hosszú hétvégén: mit kell róla tudni?
Május 1-je munkaszüneti nap, így pénteken a legtöbb üzlet zárva tart. A nagy élelmiszerláncok és a legtöbb üzlet nem nyit ki. Az Aldi, a Lidl, a Tesco, a Spar, az Interspar, az Auchan és a Penny üzletei is zárva lesznek. Csak az ügyeletes patikák működnek, így aki gyógyszert vagy élelmiszert szeretne vásárolni, annak érdemes előre gondolkodnia.
Néhány hely azonban nyitva lehet.
- A vendéglátóhelyek, a mozik és a kávézók egy része nyitva tarthat. Ezek viszont eltérő nyitvatartással működhetnek, így ha kimozdulnánk, érdemes előre tájékozódni az adott hely weboldalán.
- Ha pedig sürgős bevásárlásra van szükség, a benzinkutak shopjai, az éjjel-nappali kisboltok és az ügyeletes gyógyszertárak állnak rendelkezésünkre.
- Azonban a nagyobb bevásárlásokat érdemes még, április 30-án, csütörtökön elintézni, mivel szombaton is sokan rohamozzák meg a boltokat.
A hosszú hétvége alatt a közlekedés is átalakul
Pénteken a BKK járatai a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek, míg szombaton és vasárnap a hétvégi rend lép életbe. A vonatok és távolsági buszok szintén az ünnepnapi, majd hétvégi menetrendhez igazodnak. Érdemes figyelni a MÁV előszezoni menetrendjére is, amellyel közvetlenül érhetjük el a Balatont Budapestről és számos dunántúli nagyvárosból, megkönnyítve az utazást.
Jó hír a fővárosiaknak, hogy május 1-jén megnyílik a Pesti alsó rakpart is, amelyet a gyalogosok és kerékpárosok vehetnek birtokba a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó között. Azonban a középiskolai ballagások miatt több helyen, különösen az Eötvös József Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Gimnázium környékén forgalomkorlátozásokra kell számítani pénteken és szombaton.
Szombattól visszaáll minden a rendes kerékvágásba!
Május 2-án és 3-án már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint működnek az üzletek. Ugyanakkor az anyák napja miatt több bolt más nyitvatartással készül.
A hétvége másik fontos eseménye az anyák napja. Május 3-án, vasárnap köszöntjük az édesanyákat, így a virágboltok és édességüzletek a szokásosnál hosszabb nyitvatartással készülnek már szombaton és vasárnap is. A hétvégén a boltok többsége már a normál hétvégi rend szerint fogadja a vásárlókat.
Az időjárás is kedvezni fog a szabadtéri programoknak:
pénteken még kissé változóan felhős idő várható 17 fokkal, szombaton már egyre több napsütésre és 20 fokos kellemes tavaszi időre számíthatunk. Vasárnapra pedig igazi meleg, 20-25 fokos, derült, csapadékmentes idő várható.
– írta meg a Ripost korábban. Tehát a hosszú hétvége egy tökéletes alkalom lehet egy kis pihenésre.
