RETRO RÁDIÓ

Figyelem, jön a boltzár: így alakul a hosszú hétvége

Május 1-je, a munka ünnepe, ami idén péntekre esik és egy háromnapos hétvégét jelent számunkra. Azonban a pénteken életbe lépő boltzár és a hétvégén, a ballagások miatt megváltozó közlekedési rend jóvoltából érdemes előre megtervezni a programokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 18:00
Háromnapos hosszú hétvége kezdődik május 1-jén, és aki nem figyel, könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. A boltok pénteken zárva lesznek, de szombaton és vasárnap már a szokásos nyitvatartási rend érvényes. Mindeközben pedig a ballagások és az anyák napja is megnehezíti majd a fővárosban való közlekedést. 

Sokak számára az esztendő egyik legfontosabb hosszú hétvégéje közeleg: vasárnap anyák napja (Fotó: YUGANOV KONSTANTIN / SHUTTERSTOCK)

Nyitvatartás a hosszú hétvégén: mit kell róla tudni? 

Május 1-je munkaszüneti nap, így pénteken a legtöbb üzlet zárva tart. A nagy élelmiszerláncok és a legtöbb üzlet nem nyit ki. Az Aldi, a Lidl, a Tesco, a Spar, az Interspar, az Auchan és a Penny üzletei is zárva lesznek. Csak az ügyeletes patikák működnek, így aki gyógyszert vagy élelmiszert szeretne vásárolni, annak érdemes előre gondolkodnia. 

Néhány hely azonban nyitva lehet. 

  • A vendéglátóhelyek, a mozik és a kávézók egy része nyitva tarthat. Ezek viszont eltérő nyitvatartással működhetnek, így ha kimozdulnánk, érdemes előre tájékozódni az adott hely weboldalán.  
  • Ha pedig sürgős bevásárlásra van szükség, a benzinkutak shopjai, az éjjel-nappali kisboltok és az ügyeletes gyógyszertárak állnak rendelkezésünkre. 
  • Azonban a nagyobb bevásárlásokat érdemes még, április 30-án, csütörtökön elintézni, mivel szombaton is sokan rohamozzák meg a boltokat. 

A hosszú hétvége alatt a közlekedés is átalakul 

Pénteken a BKK járatai a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek, míg szombaton és vasárnap a hétvégi rend lép életbe. A vonatok és távolsági buszok szintén az ünnepnapi, majd hétvégi menetrendhez igazodnak. Érdemes figyelni a MÁV előszezoni menetrendjére is, amellyel közvetlenül érhetjük el a Balatont Budapestről és számos dunántúli nagyvárosból, megkönnyítve az utazást. 
Jó hír a fővárosiaknak, hogy május 1-jén megnyílik a Pesti alsó rakpart is, amelyet a gyalogosok és kerékpárosok vehetnek birtokba a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó között. Azonban a középiskolai ballagások miatt több helyen, különösen az Eötvös József Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Gimnázium környékén forgalomkorlátozásokra kell számítani pénteken és szombaton.

zárva, nyitva tartás, bolt, üzlet, boltzár,
Május 1-jén a legtöbb üzlet zárva tart (Fotó: Mediaworks archívum)

Szombattól visszaáll minden a rendes kerékvágásba!  

Május 2-án és 3-án már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint működnek az üzletek. Ugyanakkor az anyák napja miatt több bolt más nyitvatartással készül. 

A hétvége másik fontos eseménye az anyák napja. Május 3-án, vasárnap köszöntjük az édesanyákat, így a virágboltok és édességüzletek a szokásosnál hosszabb nyitvatartással készülnek már szombaton és vasárnap is. A hétvégén a boltok többsége már a normál hétvégi rend szerint fogadja a vásárlókat.

Az időjárás is kedvezni fog a szabadtéri programoknak: 

pénteken még kissé változóan felhős idő várható 17 fokkal, szombaton már egyre több napsütésre és 20 fokos kellemes tavaszi időre számíthatunk. Vasárnapra pedig igazi meleg, 20-25 fokos, derült, csapadékmentes idő várható.

 – írta meg a Ripost korábban. Tehát a hosszú hétvége egy tökéletes alkalom lehet egy kis pihenésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
