Figyelem, jön a boltzár: így alakul a hosszú hétvége

Háromnapos hosszú hétvége kezdődik május 1-jén, és aki nem figyel, könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. A boltok pénteken zárva lesznek, de szombaton és vasárnap már a szokásos nyitvatartási rend érvényes. Mindeközben pedig a ballagások és az anyák napja is megnehezíti majd a fővárosban való közlekedést.

Sokak számára az esztendő egyik legfontosabb hosszú hétvégéje közeleg: vasárnap anyák napja (Fotó: YUGANOV KONSTANTIN / SHUTTERSTOCK)

Nyitvatartás a hosszú hétvégén: mit kell róla tudni?

Május 1-je munkaszüneti nap, így pénteken a legtöbb üzlet zárva tart. A nagy élelmiszerláncok és a legtöbb üzlet nem nyit ki. Az Aldi, a Lidl, a Tesco, a Spar, az Interspar, az Auchan és a Penny üzletei is zárva lesznek. Csak az ügyeletes patikák működnek, így aki gyógyszert vagy élelmiszert szeretne vásárolni, annak érdemes előre gondolkodnia.

Néhány hely azonban nyitva lehet.

A vendéglátóhelyek, a mozik és a kávézók egy része nyitva tarthat. Ezek viszont eltérő nyitvatartással működhetnek, így ha kimozdulnánk, érdemes előre tájékozódni az adott hely weboldalán.

Ha pedig sürgős bevásárlásra van szükség, a benzinkutak shopjai, az éjjel-nappali kisboltok és az ügyeletes gyógyszertárak állnak rendelkezésünkre.

Azonban a nagyobb bevásárlásokat érdemes még, április 30-án, csütörtökön elintézni , mivel szombaton is sokan rohamozzák meg a boltokat.