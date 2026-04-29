Szexi csajozós dallal jelentkezik a válása után Bereczki Zoltán: így még nem láttuk a sármos színészt

Néhány hónapja derült ki, hogy Bereczki Zoltán és Bata Éva válik, miután hét évet töltöttek együtt, és házasságukból egy közös kislány is született, Flóra. Részleteket azonban egyik fél sem árult el a szakításról, de most úgy tűnik, valóban nincs már visszaút számukra, és Zoli beleveti magát a szingli életbe. Legalábbis Pető Brúnóval közös csajozós slágere erre enged következtetni a rajongók szerint.

A Bruno X Spacc duó rappere, Pető Brúnó dalaiban eddig sem fogta vissza magát, hiszen a legtöbbjük főként a csajok, a dögös idomok, na meg a szex témakörét dolgozzák fel. Valószínűleg ez most sem lesz másként, hiszen új slágere a Sexy BB, ami május 7-én jelenik majd meg, szintén igencsak beszédes címet kapott. Persze mit is várhatnának a rajongók a MILF című hírhedt óda előadójától, amelynek klipjében egyébként Köllő Babett is szerepel? Nos, pontosan ezt. Az új dal különlegessége azonban az, hogy nem akárkivel közösen készült, ugyanis a Rómeó és Júlia musical ikonikus Mercutiojával, Bereczki Zoltánnal kollaborált ebben a remekműben. Ez pedig igencsak megdöbbentette az énekes-színész rajongóit.

„Na, ezt a featet nem láttam jönni…” – írta Bereczki Zoltán egy rajongója.

Remélem, nem az lesz, mint a legtöbb ilyen szám. Csak a szex, nők, pénz, drog, de semmi értelme

– fűzte hozzá még egy aggódó kommentelő.

„Akkor már Szinetár Dórival is, komoly hangja van neki is. A legtöbb színházi ember amúgy simán megállná a helyét a felkapottak között, csak szöveget kéne nekik írni” – viccelődött Brúnó egyik követője is a bejelentés alatt.

A két zenész között azonban nagyon jó barátság alakult ki a közös munka kapcsán, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy Zoli egy hosszú posztban méltatta fiatal kollégáját, akinek elismerése kifejezetten jól esett neki, különösen Pető Brúnó korából adódóan.

Van valami elementáris erő abban – és ez mostanában valahogy többször is megtörtént –, ha az új generáció ismeri el a munkámat! Legyen az régi vagy új önmagam! Ennél már csak egy dologra vágyom jobban, hogy a közelükben legyek, ne adj’ isten, dolgozhassak velük! Most ez megtörtént! Szerintem még menő is lett…!

– írta a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja meghatottan, a meglehetősen futurisztikus stílusú fotóhoz.