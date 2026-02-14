Válnak Bereczki Zoltánék: Bata Éva már régen elköltözött

Bata Éva és Bereczki Zoltán próbálta házasságát a négy fal között megélni, minél jobban óvni magánéletüket. Ez nem is olyan meglepő, főleg, ha figyelembe vesszük Zoli előző házasságát, amely jócskán a kirakatban zajlott.

Válik Bereczki Zoltán és Bata Éva válnak Fotó: Keresztesi Balázs

Bereczki Zoltánék válása nem is olyan váratlan

A hírek szerint már hosszú ideje nem voltak együtt, külön költöztek. Zoli maradhatott közös otthonukban, míg Éva egy belvárosi lakásba költözött. Bár ez a szakítás mindenkit sokként ért, ők maguk továbbra is távol maradtak a nyilvánosságtól.

Bata Éva eddig sem botrányairól volt híres, a színésznő helyette minden energiáját a színházba ölte. Tehetsége egyébként vitathatatlan, sokak szerint ő a kortárs magyar színház egyik legsokoldalúbb alakja. Pályája klasszikus színházi képzésből indult: nagyszínpadi lét, a szabadúszás, a kamaraszínházi jelenlét következtek nála, de a televíziós jelenlét sem maradhatott el. Az elmúlt időszakban azonban nem csak szakmai tevékenységei, de magánéletével is sikerült a figyelem középpontjába kerülnie.

Már középiskolában is érdekelte a színház

Éva már középiskolában is érdeklődött a színjátszás iránt. Járt színjátszókörbe, majd később a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, Marton László és Hegedűs D. Géza osztályába. Mentorai számára hamar kirajzolódott róla, hogy erős belső koncentrációval, érzelmi pontossággal és kellően finom belső humorral dolgozik. Diploma után a Vígszínház társulatának tagja lett, melyet nyolc éven át erősített. Később szabadúszó lett, amely nagyobb mozgásteret biztosított számára.

Ebben az időszakában jött létre a Centrál Színház, amely pályájának szakmailag, illetve magánéleti szempontból is meghatározó állomást jelentett. Többek között itt ismerkedett meg Bereczki Zoltánnal is, akivel a Nemek és igenek című darabban játszatott együtt.

Szélesebb körben a színésznő A mi kis falunk című sorozatból, illetve a Tiszta szívvel, BÚÉK, Testről és lélekről című filmekből vált ismertté – írja a Bors.