„Már a kislányom is ezt csinálja!” – Bereczki Zoltán drasztikus elhatározásra jutott gyermeke miatt
Bereczki Zoltán őszintén vallott arról a káros szenvedélyéről, amitől bár eddig nem tudott szabadulni, most a kislánya miatt mégis kénytelen lesz.
Nemrég derült ki, hogy véget ért Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága. A sztárpár hét évvel ezelőtt szeretett egymásba, a Centrál Színház Nemek és igenek című darabjának színpadra állítása közben. 2021 augusztusában jött a világra közös kislányuk, Flóra. A válás híre sokakat meglepett, hiszen a pár hosszú ideig harmonikus családként jelent meg a nyilvánosság előtt. Bereczki Zoltánnak mindkét házasságából (korábban Szinetár Dóra férje volt - a szerk.) született egy lánya, és a kisebbikről, most egy TikTok-videójában tett említést, ugyanis az apuka aggódik, hogy lánya eltanulta tőle káros szokását.
- Bereczki Zoltánnak kislánya lett a motivációja, hogy leszokjon káros szokásáról
- Zoli második házassága kiegyensúlyozottnak tűnt, váratlan volt a válás híre
- Bereczki Zoltán válásai közt meglepő összefüggéseket lehet felfedezni
Bereczki Zoltán káros szokásáról vallott
Komoly döntést hozott Bereczki Zoltán! Az énekes kénytelen leszámolni egyik legrégebbi rossz szokásával, miután kislánya is rákapott a dologra. Zoli nem akar rossz példát mutatni, így most mindent bevet a változás érdekében.
Mai napig rágom a körmömet, és egyszerűen nem tudok leszokni róla, pedig nagyon szeretnék.. És sajnos már a legkisebb lányomon is látom, hogy apát utánozza ebben, úgyhogy lehet ő lesz ebben az én nagy motivációm
– jelentette ki Bereczki Zoltán TikTok-oldalán.
Bereczki Zoltán válásai hasonlítanak
A pár hosszú ideig kiegyensúlyozottnak tűnt, közösen nevelték gyermeküket, és ritkán szerepeltek a bulvárhírekben. Éppen ezért érte váratlanul a közvéleményt, amikor kiderült, hogy külön utakon folytatják. A szakítás időzítése azonban különösen figyelemre méltó, ugyanis Flóra most 5 éves, éppen úgy, mint Bereczki első házasságából született gyermeke az akkori válása idején. Ráadásul mindkét házasság igazi színész-házasság volt, amely a külvilág felé még az utolsó pillanatokban is stabilnak és megingathatatlannak tűnt. Az a tény is kísérteties hasonlóságot mutat, hogy a színész-énekes mindkét feleségét egy közös munka során ismerte meg és így mélyült el a kapcsolatuk, de házasságukat is jellemezte a közös munka – írta meg korábban a Bors.
