Elesett a 34-es főút szombaton kora reggel

Összeütközött két személygépkocsi Kunhegyesen, a 34-es főút és az Árpád utca kereszteződésénél. A helyi önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.