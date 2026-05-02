Elesett a 34-es főút szombaton kora reggel
Két autó karambolozott Kunhegyesen.
Összeütközött két személygépkocsi Kunhegyesen, a 34-es főút és az Árpád utca kereszteződésénél. A helyi önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
