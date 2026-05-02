Kisbusz és autó karambolozott, teljes útzár, feszítővágó is kellett

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Székesfehérváron, az Ányos Pál utca és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél. A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Baleset történt Velence külterületén

Lesodródott az útról és egy fának ütközött egy személygépkocsi Velence külterületén, a 6207-es út 17-es kilométerénél. A székesfehérvári és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A baleset következtében a járműbe egy embert beszorult, őt a rajok feszítővágó segítségével szabadították ki. A műszaki mentés a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik. Az egységek áramtalanították az autót. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Árokba hajtott egy autó Kaposvárnál

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi Kaposvárnál, a Dombóvári úton, azaz a 610-es főút 1-es kilométerénél. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.









