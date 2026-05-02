Kisbusz és autó karambolozott, teljes útzár, feszítővágó is kellett

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 10:20
árokba hajtott kaposvár velence baleset

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Székesfehérváron, az Ányos Pál utca és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél. A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

baleset, mentők
Fotó: Gé

Baleset történt Velence külterületén

Lesodródott az útról és egy fának ütközött egy személygépkocsi Velence külterületén, a 6207-es út 17-es kilométerénél. A székesfehérvári és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A baleset következtében a járműbe egy embert beszorult, őt a rajok feszítővágó segítségével szabadították ki. A műszaki mentés a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik. Az egységek áramtalanították az autót. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Árokba hajtott egy autó Kaposvárnál

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi Kaposvárnál, a Dombóvári úton, azaz a 610-es főút 1-es kilométerénél. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.





 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
