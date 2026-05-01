RETRO RÁDIÓ

Jöhet a lánykérés? Erre figyelj május elsején!

Nem csak a munka ünnepe kapcsán fontos nap a mai. Íme május elseje szimbolikája lánykérés szempontjából!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 15:30
lánykérés Éljen május elseje májusfa

Sokan várják izgatottan, mikor hangzik el a nagy kérdés, ám egy régi hagyomány szerint erre akár május 1-jén is választ kaphatsz a lánykérésre. A népszokások ugyanis különleges jelentést tulajdonítanak a májusfának és a májuskosárnak és ezekből bizony következtetni lehet a párkapcsolat komolyságára is.

Májuskosár jelezheti a lánykérést

Májuskosár jelezheti a lánykérést

A hagyomány szerint a fiúk májusfát állítottak annak a lánynak a háza elé, akihez komoly érzelmek fűzték őket. Hasonló szerepet töltött be a májuskosár is, amelyet szalagokkal díszítettek, és gyakran virágokkal – például hortenziával – töltöttek meg. Ezek az ajándékok nem csupán kedves gesztusok voltak, hanem egyértelmű üzenetet hordozhattak. A májusfa és a májuskosár díszítése különösen fontos: a színek jelentése sokat elárul. A színes szalagok általában az örömöt, a fiatalságot és a szenvedélyt jelképezik és azt mutatják, hogy a lánynak komoly udvarlója van.

Van azonban egy kiemelt jelentésű változat is: a fehér szín. A népi hagyományok szerint, ha a májusfa kizárólag fehér szalagokkal van díszítve, vagy a májuskosár fehér virágokat és fehér szalagokat tartalmaz, az azt jelzi, hogy az udvarló komoly szándékkal közeledik. 

Ez a jel a hiedelmek szerint azt üzeni, hogy a lány az utolsó hajadon évét tölti és egy éven belül menyasszony lehet. A fehér díszítés tehát nem véletlen: egyértelmű jelzés a környezet és a lány felé is. Bár ma már ezek a szokások főként vidéken élnek tovább, sok helyen még mindig tartják őket. Éppen ezért nem árt ismerni a jelentésüket, hiszen egy egyszerűnek tűnő gesztus mögött komoly üzenet is rejtőzhet – derül a Life.hu cikkéből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
