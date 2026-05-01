Jöhet a lánykérés? Erre figyelj május elsején!

Sokan várják izgatottan, mikor hangzik el a nagy kérdés, ám egy régi hagyomány szerint erre akár május 1-jén is választ kaphatsz a lánykérésre. A népszokások ugyanis különleges jelentést tulajdonítanak a májusfának és a májuskosárnak és ezekből bizony következtetni lehet a párkapcsolat komolyságára is.

Májussal érkezik a lánykérés? (Fotó: unsplash)

Májuskosár jelezheti a lánykérést

A hagyomány szerint a fiúk májusfát állítottak annak a lánynak a háza elé, akihez komoly érzelmek fűzték őket. Hasonló szerepet töltött be a májuskosár is, amelyet szalagokkal díszítettek, és gyakran virágokkal – például hortenziával – töltöttek meg. Ezek az ajándékok nem csupán kedves gesztusok voltak, hanem egyértelmű üzenetet hordozhattak. A májusfa és a májuskosár díszítése különösen fontos: a színek jelentése sokat elárul. A színes szalagok általában az örömöt, a fiatalságot és a szenvedélyt jelképezik és azt mutatják, hogy a lánynak komoly udvarlója van.

Van azonban egy kiemelt jelentésű változat is: a fehér szín. A népi hagyományok szerint, ha a májusfa kizárólag fehér szalagokkal van díszítve, vagy a májuskosár fehér virágokat és fehér szalagokat tartalmaz, az azt jelzi, hogy az udvarló komoly szándékkal közeledik.

Ez a jel a hiedelmek szerint azt üzeni, hogy a lány az utolsó hajadon évét tölti és egy éven belül menyasszony lehet. A fehér díszítés tehát nem véletlen: egyértelmű jelzés a környezet és a lány felé is. Bár ma már ezek a szokások főként vidéken élnek tovább, sok helyen még mindig tartják őket. Éppen ezért nem árt ismerni a jelentésüket, hiszen egy egyszerűnek tűnő gesztus mögött komoly üzenet is rejtőzhet – derül a Life.hu cikkéből.