Jákob Zoli: Munkahelyi ebéd, párom főzte... – Videó

Elképzelted már, hogy telhet egy milliárdos napja? Nos, bármit is gondoltál, arra rácáfol Jákob Zoli videója! Nincs kaviáros-pezsgős reggeli, cicababák sora, helikopteres menőzés, kaszinózás és fékevesztett csillogás meg bulik. Hogy akkor mi van? Mutatjuk!

Jákob Zolinál is kávéval indul a nap Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoli megmutatta egy átlagos napját

A népszerű üzletember úgy döntött, megmutatja egy átlagos hétköznapját. Az Instagram-oldalára felkerült videóból kiderül: nála is kávéval indul a nap. Felvágott, kenyér, paradicsom és uborka a reggeli – némi táplálék-kiegészítővel és vitaminnal felturbózva. Majd kiderül, hiába van több autója is, ma a kollégája viszi be a munkahelyére. Igen, egy milliárdos is dolgozik. Majd irány az autósműhely, ahol díszítést kapott Jákob Zoli legújabb autója, egy Lamborghini. Ami, mint kiderült: nem hibátlan.

Munkahelyi ebéd, párom főzte... volna, ha lenne!

– poénkodott a felvételen Jákob Zoli a csirke, rizs, feta, saláta és némi csili kombinációból álló fogás kapcsán.



