A méret a lényeg? Így büszkélkedik Jákob Zoli

Van mire büszkének lennie. Ezt nem gondoltuk volna Jákob Zoliról!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.04. 19:30
Jákob Zoli tonhal halfogás

Azért mert valaki milliárdos és a Maldív-szigeteken üdül, még nem jelenti azt, hogy nem kell korán kelnie és megdolgoznia a vacsoráért! Mindez persze csak döntés kérdése. Jákob Zoli pedig úgy döntött, hajnalban kel és megpróbál halat fogni a vacsorához. Vajon a Maldív-szigeteken is igaz a mondás: ki korán kel, aranyat lel?! Mindjárt kiderül!

Jákob Zoli büszkén néz a kamerába, nagy fogása volt a Maldív-szigeteken, 20230221_Jakob_Zoltan_MG_0001-4
Jákob Zoli elárulta, még sosem volt ekkora kapása! (Fotó: Markovics Gábor)

Jákob Zolinak még soha nem volt ekkora szerencséje a pecázásban

„Hajnal négykor indultam a mai vacsorámat kifogni. Kapás nélkül a helyi szakács nem tudná bemutatni a főzőtudományát” – meséli friss videója elején Jákob Zoli az Instagram-oldalán. A műkörmös milliárdosnak előbb egy tonhal, majd egy termetes barrakuda akadt a horgára. A videóban boldogan pózol a termetes halakkal. „Boldog vagyok, soha nem volt még ekkora szerencsém... a pecázásban” – mondja Jákob Zoli. Ezt nem gondoltuk volna a világutazóról! Egy biztos: a pecázásban a méret a lényeg!

Ki mit fog, azt eszik. Életemben először volt szerencsém nagy halhoz. Remélem, ez jót jelent!

– írta a videó mellé a milliárdos.

 

