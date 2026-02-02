„Hogy sikerült ennyi kockát rajzolni a hasadra?” - Jákob Zoli félmeztelen testétől mindenkinek leesett az álla

Jákob Zoltán Magyarország egyik leggazdagabb embere, akit sokan A Nagy Ő című párkereső műsorban ismertek meg (aminek aktuális évadában Stohl András szívéért harcolnak a hölgyek). Az üzletembernek aranyból van a szíve, hiszen rendszeresen segít rászoruló családoknak, illetve elképesztő ajándékokkal lepi meg a fiatal követőit – rengetegen imádják őt ezért, igazi példaképnek tartják.

Hatalmasat villantott Jákob Zoli

Most egy igazán gyönyörű helyen kapták lencsevégre Jákob Zolit, ugyanis a Maldív-szigetekre utazott, ahol mesésen kék az ég, meg persze csábító a víz és a homokos part. De most kivételesen nem a lenyűgöző táj vonzotta leginkább a követői figyelmét, hanem valami egészen más, aminek a látványára sokan nem számítottak.

Jákob Zoltán félmeztelenül pózolt a képen, és mindenkinek leesett az álla attól, hogy mennyire "ki van pattintva", milyen kockahasat villantott.

Valaki egyenesen Adonisznak nevezte Jákob Zolit, és olyan ember is akadt, aki játékosan megkérdezte tőle: „Hogy sikerült ennyi kockát rajzolni a hasadra?”

Nem az számít, hány éves vagy,

hanem hogy összhangba tudsz-e kerülni mindenkori önmagaddal.



Én ezen dolgozom minden nap.

És igen, ebben sokat segít a tudatos életmód is

– írta Jákob Zoltán az alább megtekinthető képhez.