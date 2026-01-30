"Miért nem tudsz nyelni egyet és csöndbe maradni?" - Stohl András kifakadt a Nagy Ő-ben
A sármos színész nem finomkodott a szavakkal. Stohl András kemény kritikát fogalmazott meg az egyik versenyző hölggyel szemben.
Az 58 éves sármos színész-és műsorvezető, Stohl András az egész ország szívébe belopta magát kiemelkedő tehetségével és karizmájával a színészi karrierje eleje óta. A TV2 csatornáján nemrég indult Nagy Ő című műsor főszerepébe bújt Stohl András, akinek a kegyeiért számos gyönyörű nő verseng napról napra. Most egészen meghökkentő pillanatnak lehettek tanúi a nézők, mivel András szavaitól teljesen megfagyott a levegó.
Stohl András rendet rakott az érte versengő lányok között
András éppen a versengő lányokkal együtt ült le vacsorázni, amikor az egyik pillanatban a színész kifakadt az egyik szőke szépségre, mondván nem viselkedik igazságosan a többi hölggyel szemben, miközben végig erős szexuális jelzéseket küldött felé mindenki előtt. A színész szavaitól teljesen megfagyott a levegő, és láthatóan András szavai célba értek, mivel a lány egyszóval válaszolva kellemetlenül reagálta le a helyzetet.
Miért nem tudsz nyelni egyet és csöndben maradni és egy kicsit úgy csinálni, mintha jól éreznéd magad?
- fakadt ki András hirtelen, mire egy egyszerű "Oké"-t kapott válaszképp.
