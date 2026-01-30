RETRO RÁDIÓ

"Miért nem tudsz nyelni egyet és csöndbe maradni?" - Stohl András kifakadt a Nagy Ő-ben

A sármos színész nem finomkodott a szavakkal. Stohl András kemény kritikát fogalmazott meg az egyik versenyző hölggyel szemben.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.30. 17:35
Nagy Ő Stohl András párkapcsolat

Az 58 éves sármos színész-és műsorvezető, Stohl András az egész ország szívébe belopta magát kiemelkedő tehetségével és karizmájával a színészi karrierje eleje óta. A TV2 csatornáján nemrég indult Nagy Ő című műsor főszerepébe bújt Stohl András, akinek a kegyeiért számos gyönyörű nő verseng napról napra. Most egészen meghökkentő pillanatnak lehettek tanúi a nézők, mivel András szavaitól teljesen megfagyott a levegó.

alt= Stohl András körül megfagyott a levegő, rideg szavaitól
Stohl András nem finomkodott a szavaival az ő érte versengő hölgy felé / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Stohl András rendet rakott az érte versengő lányok között

András éppen a versengő lányokkal együtt ült le vacsorázni, amikor az egyik pillanatban a színész kifakadt az egyik szőke szépségre, mondván nem viselkedik igazságosan a többi hölggyel szemben, miközben végig erős szexuális jelzéseket küldött felé mindenki előtt. A színész szavaitól teljesen megfagyott a levegő, és láthatóan András szavai célba értek, mivel a lány egyszóval válaszolva kellemetlenül reagálta le a helyzetet.

Miért nem tudsz nyelni egyet és csöndben maradni és egy kicsit úgy csinálni, mintha jól éreznéd magad?

- fakadt ki András hirtelen, mire egy egyszerű "Oké"-t kapott válaszképp.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu