"Az én démonaim" – Megfagyott a levegő: Stohl András elsírta magát a Nagy Ő-ben

Az első rózsaceremónia után rettentően felkavaró reggelre ébrednek a lányok A Nagy Ő villájában, ugyanis Stohl András váratlanul bejelenti: muszáj beszélnie velük valamiről, ami számára az egész kaland legfontosabb kérdése. A színművész láthatóan komolyan veszi a pillanatot, mivel jelzi, hogy most nem játék, nem flört és nem könnyed ismerkedés következik, hanem egy olyan beszélgetés, amelyben le kell kerülniük a páncéloknak. A bejelentés olyannyira drámaira sikerül, hogy hirtelenjében mindenkin úrrá lesz a feszültség.

A Nagy Ő új epizódja váratlan vallomással kezdődik (Fotó: TV2)

Szívbemarkoló vallomás A Nagy Ő-ben: Stohl András kitárulkozik

Stohl András azzal kezdi, hogy számára az egyik legnehezebb dolog saját magával kapcsolatban az idealizálás:

„Nem szeretem, ha idealizálnak, és ha nem olyannak látnak, amilyen valójában vagyok” – mondja, majd egy mélyen személyes monológba kezd:

Nagyon nehéz erről beszélni, ledobni azokat a páncélokat, amelyeket az ember humorból vagy jópofaságból épít maga köré. Ha azt szeretném, hogy ez egy valódi történet legyen, akkor kötelességem kinyitni magam, és beszélni magamról, arról, mik az én démonaim

– fejti ki.

Stohl András Nagy Ő-ben elhangzott vallomása Mezei Böbét is megérintette (Fotó: TV2)

Ezért választotta a színészi pályát

Stohl András ezután arról is őszintén beszél, miért választotta annak idején a színészi pályát – a válasz pedig sokakat meglep: „Nagyon szeretetéhes ember vagyok, szeretem, ha szeretnek. Aki azt mondja, hogy nem ezért csinálja, az hazudik” – vallja be kendőzetlenül. Stohl szerint azonban az állandó adásnak komoly ára van.

Ettől sírja el magát a nagy Ő

A beszélgetés legmegrázóbb része azonban csak ezután következik. Stohl András rátér saját negatív tulajdonságaira is, amelyekről ritkán beszél nyilvánosan. Ahogy sorolja őket, egyre jobban elérzékenyül, végül könnyes szemmel folytatja. A villa lakói döbbent csendben hallgatják, ahogy a színész megnyílik előttük. „Ez vagyok én. És most ti jöttök” – zárja a vallomását.

Hogy pontosan mik azok a rossz tulajdonságok, amelyekkel Stohl András küzd, és mi az, ami ennyire mélyen megérintette őt, az kiderül ma este 20:00-tól A Nagy Ő legújabb epizódjában.