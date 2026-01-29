RETRO RÁDIÓ

"Az én démonaim" – Megfagyott a levegő: Stohl András elsírta magát a Nagy Ő-ben

Olyan bejelentést tesz Stohl András, amire senki sem számít. Még maga a nagy Ő is elérzékenyül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 18:45
Stohl András Bachelor – A Nagy Ő dráma vallomás

Az első rózsaceremónia után rettentően felkavaró reggelre ébrednek a lányok A Nagy Ő villájában, ugyanis Stohl András váratlanul bejelenti: muszáj beszélnie velük valamiről, ami számára az egész kaland legfontosabb kérdése. A színművész láthatóan komolyan veszi a pillanatot, mivel jelzi, hogy most nem játék, nem flört és nem könnyed ismerkedés következik, hanem egy olyan beszélgetés, amelyben le kell kerülniük a páncéloknak. A bejelentés olyannyira drámaira sikerül, hogy hirtelenjében mindenkin úrrá lesz a feszültség.

Döbbenetes vallomás a Nagy Ő-ben.
A Nagy Ő új epizódja váratlan vallomással kezdődik (Fotó: TV2)

Szívbemarkoló vallomás A Nagy Ő-ben: Stohl András kitárulkozik

Stohl András azzal kezdi, hogy számára az egyik legnehezebb dolog saját magával kapcsolatban az idealizálás:
Nem szeretem, ha idealizálnak, és ha nem olyannak látnak, amilyen valójában vagyok” – mondja, majd egy mélyen személyes monológba kezd:

Nagyon nehéz erről beszélni, ledobni azokat a páncélokat, amelyeket az ember humorból vagy jópofaságból épít maga köré. Ha azt szeretném, hogy ez egy valódi történet legyen, akkor kötelességem kinyitni magam, és beszélni magamról, arról, mik az én démonaim

– fejti ki.

Rengeteg lány elsírta magát Stohl András beszédén.
Stohl András Nagy Ő-ben elhangzott vallomása Mezei Böbét is megérintette (Fotó: TV2)

Ezért választotta a színészi pályát

Stohl András ezután arról is őszintén beszél, miért választotta annak idején a színészi pályát – a válasz pedig sokakat meglep: „Nagyon szeretetéhes ember vagyok, szeretem, ha szeretnek. Aki azt mondja, hogy nem ezért csinálja, az hazudik” – vallja be kendőzetlenül. Stohl szerint azonban az állandó adásnak komoly ára van. 

Ettől sírja el magát a nagy Ő

A beszélgetés legmegrázóbb része azonban csak ezután következik. Stohl András rátér saját negatív tulajdonságaira is, amelyekről ritkán beszél nyilvánosan. Ahogy sorolja őket, egyre jobban elérzékenyül, végül könnyes szemmel folytatja. A villa lakói döbbent csendben hallgatják, ahogy a színész megnyílik előttük. „Ez vagyok én. És most ti jöttök” – zárja a vallomását.

Hogy pontosan mik azok a rossz tulajdonságok, amelyekkel Stohl András küzd, és mi az, ami ennyire mélyen megérintette őt, az kiderül ma este 20:00-tól A Nagy Ő legújabb epizódjában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
