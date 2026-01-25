„Biztosan nem hagy a végére fiatal lányokat” – megszólalt A Nagy Ő korábbi győztese Stohl Andrásról

Január 26-án rajtol el A Nagy Ő új, 2026-os szériája, amelynek középpontjában ezúttal Stohl András áll. A színész szívéért húsz nő száll ringbe, köztük több olyan szereplővel is, akiket a nézők már korábbról is ismerhetnek - írja a Bors. - A 2023-as évad győztese, Hajnal Betti már személyesen is találkozott néhány versenyzővel, és most elmondta, szerinte kiknek lehet valódi esélyük Stohl Bucinál, sőt tapasztalatai alapján tanácsokkal is ellátta az új évad résztvevőit.

A Nagy Ő 6. évadának győztese véleményt mondott Stohl Andrásról (Fotó: Instagram)

Jákob Zoli exe, A Nagy Ő Bettije is izgatottan várja a műsor új évadát. Bár Stohl András neki is nagyon szimpatikus, úgy érzi, tartogathat még jó néhány meglepetést.

„Nagyon kíváncsi leszek erre az évadra, mert azt gondolom, hogy Stohlról sokaknak nem éppen pozitív a véleménye a múltja miatt. Nekem viszont nagyon tetszik a munkássága, és minden, amit elért, szóval ha a hibáin felülkerekedünk, azt gondolom, hogy teljesen tökéletes férfi. Viszont azt nem tudom megállapítani, hogy ő milyen lehet a nőkkel” – kezdte Betti.

Vannak olyan hölgyek, akiket tökre el tudok képzelni mellé, de inkább a csendesebb típusokat. Szerintem, neki nem jön be, aki proli, vagy alpári, mint amilyennek engem is mondtak a műsorban, amiatt, hogy sokat kiabáltam, meg veszekedtem. Szóval azt gondolom, hogy a kifinomult, idősebb hölgyek a zsánerei, akik az én ellentéteim. És véleményem szerint ő biztosan nem hagy a végére fiatal lányokat, mint Zoli

– fejtette ki a véleményét.

Stohl András válása után A Nagy Ő-ben keresi az igazit, de cseppet sem lesz könnyű dolga az idei mezőnnyel (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő új évadának legmegosztóbb karaktere Szabina lesz?

Már most úgy tűnik, hogy A Nagy Ő 7. évadának egyik legmegosztóbb karaktere Dancsi Szabina, vagy ahogy sokan ismerik, Princess Szabina lesz, amivel Betti is egyetért.

Van aki szerintem nem odavaló, mint például Szabina. Őt már ismerem a TikTokról is, de az Észbontókban is láttam, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Andrásnak mi lesz a véleménye róla, de nem biztos, hogy pozitív. Bár szerintem ő egy meg nem értett személy, de vidám, és ezért tudok vele azonosulni, arról pedig, ha valóban ilyen a hangja, nem tehet, de ez nem biztos, hogy másnak is átjön

– jelentette ki Betti.