„Biztosan nem hagy a végére fiatal lányokat” – megszólalt A Nagy Ő korábbi győztese Stohl Andrásról
Elmondta véleményét a korábbi győztes. Hétfőtől 20 nő fog küzdeni Stohl András kegyeiért.
Január 26-án rajtol el A Nagy Ő új, 2026-os szériája, amelynek középpontjában ezúttal Stohl András áll. A színész szívéért húsz nő száll ringbe, köztük több olyan szereplővel is, akiket a nézők már korábbról is ismerhetnek - írja a Bors. - A 2023-as évad győztese, Hajnal Betti már személyesen is találkozott néhány versenyzővel, és most elmondta, szerinte kiknek lehet valódi esélyük Stohl Bucinál, sőt tapasztalatai alapján tanácsokkal is ellátta az új évad résztvevőit.
Jákob Zoli exe, A Nagy Ő Bettije is izgatottan várja a műsor új évadát. Bár Stohl András neki is nagyon szimpatikus, úgy érzi, tartogathat még jó néhány meglepetést.
„Nagyon kíváncsi leszek erre az évadra, mert azt gondolom, hogy Stohlról sokaknak nem éppen pozitív a véleménye a múltja miatt. Nekem viszont nagyon tetszik a munkássága, és minden, amit elért, szóval ha a hibáin felülkerekedünk, azt gondolom, hogy teljesen tökéletes férfi. Viszont azt nem tudom megállapítani, hogy ő milyen lehet a nőkkel” – kezdte Betti.
Vannak olyan hölgyek, akiket tökre el tudok képzelni mellé, de inkább a csendesebb típusokat. Szerintem, neki nem jön be, aki proli, vagy alpári, mint amilyennek engem is mondtak a műsorban, amiatt, hogy sokat kiabáltam, meg veszekedtem. Szóval azt gondolom, hogy a kifinomult, idősebb hölgyek a zsánerei, akik az én ellentéteim. És véleményem szerint ő biztosan nem hagy a végére fiatal lányokat, mint Zoli
– fejtette ki a véleményét.
A Nagy Ő új évadának legmegosztóbb karaktere Szabina lesz?
Már most úgy tűnik, hogy A Nagy Ő 7. évadának egyik legmegosztóbb karaktere Dancsi Szabina, vagy ahogy sokan ismerik, Princess Szabina lesz, amivel Betti is egyetért.
Van aki szerintem nem odavaló, mint például Szabina. Őt már ismerem a TikTokról is, de az Észbontókban is láttam, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Andrásnak mi lesz a véleménye róla, de nem biztos, hogy pozitív. Bár szerintem ő egy meg nem értett személy, de vidám, és ezért tudok vele azonosulni, arról pedig, ha valóban ilyen a hangja, nem tehet, de ez nem biztos, hogy másnak is átjön
– jelentette ki Betti.
A Nagy ő Hajnal Bettije tanácsot adott
Az egykori nyertes úgy döntött, üzen is a csajoknak, hogy mi az, amivel a legkönnyebben eljuthatnak a győzelemig.
„Elsősorban azt tudom tanácsolni, hogy ne játsszák meg magukat, viszont ha mégis amellett döntenek, akkor nagyon okosan és rafináltan tegyék. Tehát, vagy őszintén játszol, vagy nagyon-nagyon komolyan el kell torzítanod a valódi énedet, mert különben eltipornak. Én önmagamat adtam, és mindig kiálltam magamért, de ha valaki nem elég biztos magában, akkor fel kell, hogy vegyen egyfajta farkasszerepet, mert különben megeszik reggelire” – magyarázta a sztáranyuka.
