Elképesztő: 280 kilós halat fogott a horgász, két és fél órán keresztül küzdött vele

Mivel családjának van engedélye kékúszójú tonhalra horgászni, Marcus Rostad, aki valójában Norvégia délkeleti részén él, szerencsét próbált. Ami ezután történt, az hihetetlen.

A norvég horgász döbbenetes méretű halat fogott Fotó: unsplash (illusztráció)

A hal 400 méternyi zsinórt húzott ki a horgász orsójából

A hajó szeptember 6-án futott ki a tengerre. Hirtelen az óriási állat ráharapott egy színes gumicsalira.

A tonhal megragadta a horgot, és több száz méter zsinórt tépett ki

– jelentette a horgász a „ Verdens Gang ” újságnak. Becslése szerint a hal körülbelül 400 méter zsinórt húzott ki az orsójából.

A fogás során a hajó kormánykereke leesett

A kapitány elfordította a kormánykereket, hogy kövesse a halat. De a hal a csónak alá csúszott. Óriási volt a kockázata annak, hogy a damil elszakad. A horgász, aki szintén profi képzettséggel rendelkezik, így számolt be: „Olyan erősen kormányoztunk, hogy a kormánykerék leesett, ezért vissza kellett csavaroznunk, miközben a hallal küzdöttünk.”

A legénység jó két és fél órán át küzdött az állattal, mire a tonhalat végül a fedélzetre tették. A horgász a norvég NRK rádiónak elmondta : „Nagyon jó edzés volt. Ha még egyet fogtam volna, azt hiszem, betegállományba megyek.”

A horgász a BILD-nek elmondta: „A tonhal jó 2,4 méter hosszú és 280 kilogrammot nyomott.” Evett egy steaket, a maradék húst pedig a malovi halátfogadó központban adta el. Ők szállítják a halat többek között éttermeknek is. A horgász hozzátette: „Én magam is eszem egy kis sushit, szóval lehet, hogy szerencsés leszek, és megkostóhlatom a saját tonhalamat valamelyik sushi étteremben.”

A megafogásából már csak az emléke maradt. És a hal farkúszója. Azt tervezi, hogy megszárítja és otthon felakasztja.