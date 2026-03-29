Jákob Zoltán nem akart hatodik Ferrarit venni, ezt a luxusautót választotta

Jákob Zoltán már korábban is rajongott a látványos, drága autókért, így nem meglepő, hogy jelenleg öt Ferrarival rendelkezik. A tehetős vállalkozó nemrég egy Lamborghini vásárlása mellett döntött, bár az autó még nincs a birtokában, mivel éppen fóliázzák és a rendszám is készül hozzá, de rövidesen Magyarországra kerül.

Jákob Zoltán tovább bővíti sportautó-gyűjteményét – Fotó: Markovics Gábor

Jákob Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekeket is elviszi egy körre a luxusautóival

A magyar üzletember a Borsnak adott interjúban elmondta, hogy az új jármű kiválasztásánál számára elsődleges szempont volt a csomagtér mérete, mindenképpen nagyobbat szeretett volna, mint a korábbi sportautóié, mivel célja, hogy minél több ajándékot tudjon magával vinni.

Köztudott, hogy Jákob Zoli alapítványa beteg gyerekeket támogat, ezért sokakat foglalkoztat, milyen elvek alapján dönti el, mely családokat segíti személyesen, hiszen folyamatosan járja az országot. Jákob Zoltán azt is elmondta, hogy választják ki a családokat, akiket következőnek megsegítenek.

Van egy néhány főből álló csapatom, akik többek között ezzel foglalkoznak, hogy segítenek nekem a kiválasztási folyamatban. Rengeteg levelet kapunk, sok helyről. Napi szinten 50-100 levélről beszélünk, alig tudjuk őket átnézni. A fő szempont mindig az, hogy próbálok olyan helyen segíteni, ahol vagy beteg gyerek van, vagy ahol átmeneti problémába ütközött a család, például elveszítette a kenyérkereső a munkáját. Alapvetően az általam megoldható problémákon és a beteg gyerekeken van a fókusz.

Jákob Zoli már nagyon várja, hogy az új Lamborghinivel is útnak indulhasson adományozni, és úgy véli, ez az élmény minden tekintetben egy teljesen új szintet képvisel majd.

A Ferrarikkal kapcsolatban egyébként már utolért egyfajta hedonikus adaptáció, ami mindenben utoléri az embert, vagyis már nem okozott volna akkora boldogságot egy hatodik Ferrari, mint most ez a dimenzióváltás.

A drága sportautók nemcsak neki jelentenek élményt, hanem a gyerekek számára is különleges örömforrás. Az üzletember gyakran megajándékozza a hátrányos helyzetű kicsiket egy-egy autózással, és ők minden alkalommal boldogan szállnak ki a különleges járművekből.