Kettős csapás: „Nyakfájással búcsúztam el rákban haldokló édesanyámtól - kiderült, hogy nekem is rákom volt”

A 34 éves nőt már korábban figyelmeztették, hogy rákos lehet, de inkább a halálos beteg édesanyja gondozására akart koncentrálni.

Nyakfájással indult, rákja volt.

Anne-nél, aki akkor 63 éves volt, 2024 januárjában diagnosztizáltak kissejtes tüdőrákot, és a következő év márciusában elhunyt. A Worcesterben élő Fiona ezt mondta: „Június 17-én, tehát három hónappal anyu halála előtt leültettek, és közölték velem, hogy rákos vagyok.”

Ez elég lesújtó volt. Szerintem a legrosszabb az egészben az, hogy az első ember, akit fel akarsz hívni, az az anyukád.

„Ez volt a legnagyobb felismerés arra, hogy »Jaj, istenem, a francba, már nincs itt«.”

Fiona édesanyja, Anne 2023 szeptemberében kezdett torokfájást és rekedt hangot tapasztalni, amit az orvosok gégegyulladásnak – a hangszalagok gyulladásának – tulajdonítottak. De a tünetei nem javultak, és 2024 januárjában Anne-nél kissejtes tüdőrákot diagnosztizáltak.

Február közepére további vizsgálatok kimutatták, hogy a rák negyedik stádiumú, átterjedt a tüdejére, a májára és a lépére. „Ez tette végzetessé” – mondta Fiona, aki akkoriban nyolc hónapos terhes volt a fiával, Sidney-vel.

„Mindig emlékezni fogok arra a napra. Egyszerűen szörnyű volt. Azt sem tudod, mit mondj. Olyan érzésed van, mintha ejtőernyő nélkül ugranál ki egy repülőből.”

Anne kemoterápiát és immunterápiát kapott, de úgy döntött, hogy abbahagyja a kezelést, hogy a fennmaradó idejét mellékhatások és kórházi látogatások nélkül tölthesse. 2024 karácsonyán végzett vizsgálatok kimutatták, hogy Anne rákja átterjedt az agyára.

„Mindannyian tudtuk és felkészültünk rá, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó karácsonyunk” – mondta Fiona. Anne egészségi állapota élete utolsó 10 napjában „rohamosan romlott”, és március 17-én, 65 éves korában hunyt el, lányai és férje körében.

Anyja halála után jött a rák diagnózisa

Miután elbúcsúzott, Fiona elhagyta a hospice házat, hogy elhozza Sidney-t az óvodából, amikor „szúró fájdalmat érzett a nyakában”. Körülbelül három hónappal korábban egy vizsgálat „gyanús” markereket mutatott ki, amelyekről az orvosok azt gondolták, hogy pajzsmirigycisztára utalhatnak. Fionának azt mondták, hogy amennyiben pajzsmirigyrákról van szó, az lassan növekszik és „nagyon valószínűtlen a terjedése”, ezért úgy döntött, hogy elhalasztja a további vizsgálatokat , amíg édesanyja betegségével küzd. Az éles fájdalom arra késztette, hogy felvegye a kapcsolatot fül-orr-gégészével, aki azt tanácsolta neki, hogy műtéten vegyen részt a pajzsmirigy azon részén, amelyen a csomó található, és biopsziát vegyen.