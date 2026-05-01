Jelek nélkül csapott le a gyilkos kór: 8 hónap alatt vitte el a rák a családapát
Azt hitték, hogy csak egészségesebb életmódra van szüksége. Tünetek nélkül támadt a 4. stádiumú rák.
A négygyermekes Jon Hough özvegye, Jemma most nyíltan beszélt arról, hogy mennyire váratlanul érte őket a vizsgálat eredménye, amely szerint 47 éves férje negyedik stádiumú rákban szenvedett.
Semmi jele nem volt a betegségnek, nyolc hónappal később mégis belehalt a férfi a rákba
Jemma elmondta, hogy a Liverpoolból származó néhai férje nem vett észre semmilyen figyelmeztető jelet, amely arra utalt volna, hogy súlyos betegséggel küzd.
A 42 éves Jemma elmesélte, hogy párja szeretett aktív életet élni: focizott és golfozott, de 2024 márciusában Jon hirtelen elkezdett hízni. Ráadásul hasfájásra is panaszkodni kezdett, de mivel korábban soha nem volt komoly egészségügyi problémája, a pár nem aggódott túlságosan.
Egyáltalán nem voltak rákra utaló tünetei. Kicsit meghízott, de már középkorú volt, ezért arra gondoltunk, hogy talán vissza kell vennünk a tempóból, odafigyelni az étrendre és egészségesebben élni. De valójában semmi sem utalt rá, amíg nem kezdett el gyomorfájdalmakat érezni
– emlékezett vissza Jemma.
Jon ekkor úgy döntött, hogy orvosi tanácsot kér, hogy kiderítse, mi állhat az általa kisebbnek vélt panaszok hátterében. Vér- és székletmintákat is leadott. Amikor az eredmények normálisnak bizonyultak, Jemma azt feltételezték, hogy ételintolerancia lehet a gyomorfájdalom oka.
Egy későbbi vizsgálat során kiderült, folyadék gyűlt össze a férfi gyomrában, Jon özvegye azonban állítja, az orvosok arról tájékoztatták őket, hogy a rák valószínűtlen. Az apa ezután endoszkópián és biopszián esett át, majd befutott a rettegett hívás: menjen be beszélgetni egy orvossal, aki 2024 júliusában közölte Jonnal, hogy rákos.
A PET-vizsgálat kimutatta: 4. stádiumú, ismeretlen eredetű, végstádiumú rákja van, vagyis az orvosok nem tudják, hol alakult ki, amely feltehetően a gyomrában terjedt.
Az orvosok közölték a párral, hogy ha Jon jól reagál a kemoterápiára, akkor tovább élhet, ha nem, akkor hetei, esetleg egy hónapja maradt hátra. Eleinte a férfi jól reagált a kezelésre, de ez nem tartott sokáig. A következő hónap végén az orvosok közölték vele a szörnyű hírt: a kemoterápia már nem hat.
2025 márciusában Jon életét vesztette, utolsó heteit kórházban töltötte. Testét orvosi kutatási és képzési célokra adományozta – számolt be róla a Ladbible.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre