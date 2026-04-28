RETRO RÁDIÓ

Még most is nehéz elfogadni: sosem láthatja gyermekeit felnőni az anyuka

Felfoghatatlan diagnózist kapott egy kétgyermekes brit édesanya: az orvosok szerint már az is optimista becslés, ha öt éve van hátra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 07:00
rák halálos beteg anyuka betegség

Egy édesanya legnagyobb félelme vált valóra, amikor közölték vele: gyógyíthatatlan rákja van, és jó eséllyel nem éri meg, hogy a gyermekei befejezzék az általános iskolát. A 42 éves Christine Lote története egyszerre szívszorító és inspiráló.

A rákos anyukára még a lányai sem fognak emlékezni
Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com

A bristoli ügyvédnő először 2021-ben kezdett fájdalmat érezni a jobb sarkában, amit az orvosok kezdetben íngyulladásnak gondoltak. Masszázst és gyógytornát javasoltak, ám a fájdalom nem múlt el. Egy MRI-vizsgálat végül kimutatta: daganat van a bokájában. Nem sokkal később megszületett a lesújtó diagnózis – kondroszarkóma, egy ritka csontrák.

A hír különösen kegyetlen időpontban érkezett: Christine akkor éppen szülési szabadságon volt, első kislánya, Sophie mindössze hét hónapos volt.

Amikor meghallod, hogy rákos vagy, azonnal pörögni kezd az agyad: mennyi időm van hátra, milyen kezelések várnak rám, ki fog hullani a hajam?

– emlékezett vissza.

A rák az egész életét megváltoztatta

A daganattípus nem reagál kemoterápiára vagy sugárkezelésre, ezért műtétre volt szükség. A daganatot eltávolították, és egy ideig úgy tűnt, visszatérhet a normális élethez. Később azonban, amikor második gyermekével volt várandós, ismét duzzanatot észlelt a sarkánál. A szülés után elvégzett vizsgálatok igazolták: a rák visszatért.

Ekkor már nem volt más választás: amputálni kellett a lábát térd alatt.

Volt egy négy hónapos babám és egy majdnem kétéves kislányom. Az járt a fejemben, hogyan leszek így anya?

– mesélte. A nehézségek ellenére beletörődött: ha ez az ára annak, hogy lássa felnőni a gyerekeit, vállalja.

Műlábat kapott, és próbált továbblépni. Rendszeres kontrollokra járt, egészen addig, amíg 2024 áprilisában újabb rossz hírt nem kapott: az orvosok gyanús elváltozást találtak a tüdejében. A vizsgálatok megerősítették a legrosszabbat – a rák átterjedt, és már negyedik stádiumú, gyógyíthatatlan.

Teljesen felfoghatatlan, hogy a sarkamból indult, és a tüdőmben kötött ki

– mondta.

A legnehezebb kérdés ezután következett: mennyi ideje van hátra? A válasz lesújtó volt – az orvosok szerint az öt év is optimista becslés. Christine azonban nem engedi, hogy ez határozza meg az életét. Inkább arra koncentrál, ami még előtte van. Kislányai, a négyéves Sophie és a hároméves Chloe egyelőre mit sem sejtenek az édesanyjuk betegségéről.

A legnagyobb félelmem az volt, hogy nem fognak emlékezni rám

– mondta.

Éppen ezért minden hónapban levelet ír nekik, amelyben leírja a közös élményeiket, gondolatait, érzéseit. Azt szeretné, ha később is tudnák, milyen ember volt az édesanyjuk. Emellett nem mond le a céljairól sem: műlábbal készül lefutni egy 10 kilométeres jótékonysági versenyt, hogy pénzt gyűjtsön rákkutatásra – és példát mutasson a lányainak.

Azt akarom, hogy lássák: anya akkor is próbálkozik, ha nehéz

– mondta.

A Mirror szerint a legutóbbi vizsgálatai egyelőre biztatóak, de tisztában van vele, hogy ez bármikor megváltozhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
