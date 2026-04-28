Még most is nehéz elfogadni: sosem láthatja gyermekeit felnőni az anyuka

Egy édesanya legnagyobb félelme vált valóra, amikor közölték vele: gyógyíthatatlan rákja van, és jó eséllyel nem éri meg, hogy a gyermekei befejezzék az általános iskolát. A 42 éves Christine Lote története egyszerre szívszorító és inspiráló.

A rákos anyukára még a lányai sem fognak emlékezni

Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com

A bristoli ügyvédnő először 2021-ben kezdett fájdalmat érezni a jobb sarkában, amit az orvosok kezdetben íngyulladásnak gondoltak. Masszázst és gyógytornát javasoltak, ám a fájdalom nem múlt el. Egy MRI-vizsgálat végül kimutatta: daganat van a bokájában. Nem sokkal később megszületett a lesújtó diagnózis – kondroszarkóma, egy ritka csontrák.

A hír különösen kegyetlen időpontban érkezett: Christine akkor éppen szülési szabadságon volt, első kislánya, Sophie mindössze hét hónapos volt.

Amikor meghallod, hogy rákos vagy, azonnal pörögni kezd az agyad: mennyi időm van hátra, milyen kezelések várnak rám, ki fog hullani a hajam?

– emlékezett vissza.

A rák az egész életét megváltoztatta

A daganattípus nem reagál kemoterápiára vagy sugárkezelésre, ezért műtétre volt szükség. A daganatot eltávolították, és egy ideig úgy tűnt, visszatérhet a normális élethez. Később azonban, amikor második gyermekével volt várandós, ismét duzzanatot észlelt a sarkánál. A szülés után elvégzett vizsgálatok igazolták: a rák visszatért.

Ekkor már nem volt más választás: amputálni kellett a lábát térd alatt.

Volt egy négy hónapos babám és egy majdnem kétéves kislányom. Az járt a fejemben, hogyan leszek így anya?

– mesélte. A nehézségek ellenére beletörődött: ha ez az ára annak, hogy lássa felnőni a gyerekeit, vállalja.

Műlábat kapott, és próbált továbblépni. Rendszeres kontrollokra járt, egészen addig, amíg 2024 áprilisában újabb rossz hírt nem kapott: az orvosok gyanús elváltozást találtak a tüdejében. A vizsgálatok megerősítették a legrosszabbat – a rák átterjedt, és már negyedik stádiumú, gyógyíthatatlan.

Teljesen felfoghatatlan, hogy a sarkamból indult, és a tüdőmben kötött ki

– mondta.

A legnehezebb kérdés ezután következett: mennyi ideje van hátra? A válasz lesújtó volt – az orvosok szerint az öt év is optimista becslés. Christine azonban nem engedi, hogy ez határozza meg az életét. Inkább arra koncentrál, ami még előtte van. Kislányai, a négyéves Sophie és a hároméves Chloe egyelőre mit sem sejtenek az édesanyjuk betegségéről.

A legnagyobb félelmem az volt, hogy nem fognak emlékezni rám

– mondta.