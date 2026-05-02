Változás a köztévé népszerű műsorában: híres énekes ül a műsorvezetőnő székébe

Pál Dénes népszerű énekes, aki nem szűkölködik fellépésekben, felkérésekben. A hétköznapjaiban pedig Pál Dénes gyerekeivel és feleségével élvezi ki az élet örömeit. Sokan gondolhatnák, hogy így teljes az élete, s bár ő is alighanem maximálisan elégedett, most mégis új kihívást választott magának: a Duna népszerű műsora, a Ridikül első férfi műsorvezetője lett!

A Ridikül Pál Dénes vezetésével jelentkezik a jövő héten (Fotó: MTVA/Tőke Béla)

Történelmi pillanatra készül a Ridikül: a Duna közkedvelt délutáni talkshow-ja most először férfi házigazdával jelentkezik! A reflektorfényhez már jól szokott Pál Dénes azonban most nem énekelni fog – hanem kérdésekkel, humorral és lendülettel hódítja meg a nézőket a május 4-i héten.

Napok óta izgalomban tartotta a rajongókat a kérdés: ki lesz az első férfi műsorvezető? A kommentelők közül voltak, akik előre megérezték – Pál Dénes neve újra és újra felbukkant. És most kiderült: tényleg ő az!

Az énekest teljesen váratlanul érte a felkérés. „Én? Műsorvezető? Semmiképp!” – vágta rá elsőre nevetve, de végül beadta a derekát. Mint kiderült, otthon már korábban is felmerült, hogy kipróbálná magát ebben a szerepben – innen már csak egy lépés volt az igent mondani.

„A feleségemmel már korábban is beszélgettünk arról, hogy szívesen kipróbálnám magam egyszer egy beszélgetős műsorban, ezért átgondoltam, és azt mondtam, miért ne? Vágjunk bele!”

„Az első forgatás után mindenki kellemesen csalódott”

Az új házigazda a forgatásokon pozitív élményekkel gazdagodott:

„Utólag igazán örülök, hogy elvállaltam, mert összességében nagyon jól éreztem magam. Persze, volt bennem drukk rendesen, mert teljesen idegen volt a feladat, és ráadásul négy beszélgetőpartnert kellett koordinálni, a szerkesztők szerint ez gyakorlott műsorvezetőknek is komoly kihívást jelenthet. Ebbe előzetesen bele sem gondoltam. Viszont mindenki támogatott és a heti adások témáiban is otthonosan mozogtam” – mondta a Sztárban Sztár korábbi versenyzője, majd hozzátette:

A kollégák alapvetően kicsit introvertáltabb típusnak ismertek, de az első forgatás után mindenki kellemesen csalódott, szerintük jól sikerült. Innentől kezdve igazán élveztem a forgatásokat.

A tematikus hét sem ígérkezik unalmasnak: szó lesz férfi előadók sikereiről és küzdelmeiről, barátságokról, fogyasztói társadalomról, sőt még az állatvédelem is terítékre kerül – ami különösen közel áll a családapa Pál Dénes szívéhez. A hét végén pedig a digitális világ hatásait boncolgatják majd.