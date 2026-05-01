Idén sem marad el: jön az 5. JazzFest Budapest – világsztárokkal, ingyenes koncertekkel

Ötödik alkalommal várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű JazzFest Budapest, június 27. és július 5. között. A műfaj legjobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A tíz nap alatt a tizenkét országból majd’ 200 fellépőt láthatnak a jazzrajongók, az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész érkezik. Helyszín főként a Városház Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkciójába. Az idei esemény a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg majd – mindkettő idén lenne 100 éves.

„Szeptemberben még úgy tűnt, nem lesz folytatás” – kezdte a Nemzetközi Jazz Napon tartott sajtótájékoztatóját a JazzFest Budapest igazgatója, Kleb Attila, „azonban mostanra úgy néz ki, megmenekültünk, mi több, az ötödik születésnapunk alkalmából egy minden eddiginél izgalmasabb programmal rukkolunk elő.” A fesztiváligazgató megemlítette a korábbi helyszínek körül tavaly kialakult anomáliákat, és elmondta, hogy az NKA is lefelezte a korábbi támogatást. „Miután az NKA támogatása korábban is csak egy töredékét fedezte a költségvetésünknek, mindemellett az elvárásaik is vállalhatatlanok voltak, ezt vissza is mondtuk” – tette hozzá Kleb. „Segítő kezet nyújtott azonban Karácsony Gergely főpolgármester, aki befogadta a fesztivált a Városháza Parkba, ami legalább a helyszín tekintetében stabil hátteret nyújt a JazzFestnek, ami immár Európa egyik legmagasabb szintű műfaji fesztiválja és az elmúlt öt év alatt bekerült az elit ligába. Alapvető küldetésünk továbbra is az, hogy a magyar jazzélet kiválóságainak erősebb láthatóságot teremtsünk, miközben a hazai közönségnek is elhozzuk a világ jazzéletének színe-javát. Idén például 12 országból, mintegy 200 fellépőt láthatnak a jazzrajongók a fesztivál ideje alatt.”

A valóban nagyon izgalmasra sikerült idei program részleteiről megtudhattuk, hogy a Városház Park két színpadán – június 30. kivételével – napi négy koncert hívja a közönséget a nagyszínpad elé, míg a kisszínpadon fiatal tehetségekből álló zenekarok lépnek majd fel az átállások alatt.