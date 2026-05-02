Most kaptuk: szakított a Házasság első látásra párja

A Házasság első látásra szereplője, Tigyi Kármen őszintén beszélt szakításáról. A Borsnak árulta el először, miért vetett véget a kapcsolatának.

Újra szingli a Házasság első látásra szereplője

Bár eleinte minden jól alakult, Kármen szerint az ellentétek idővel egyre erősebbek lettek, és már nem tudta figyelmen kívül hagyni őket.

„A párkapcsolatunkat felbontottam, morális és vallási kérdések miatt. Egyszerűen nem fértek össze a nézeteink” – fogalmazott.

„Ő félig izraeli származású és nagyon radikális véleménnyel van a vallásról, nőkről és háborúról is. Én mélyen elítélem azokat, akik támogatják a háborút, vagy felsőbbrendűnek érzik magukat másoknál. Engem egyszerűen nem így neveltek, nekem ez nem fér bele az értékrendembe” – szögezte le a Házasság első látásra szerpelője.

„Nem is szívesen vittem be a társaságomba, vagy anyukámhoz, mert féltem, hogy olyasmit mond, vagy tesz, amivel engem kellemetlen helyzetbe hoz. Számomra fontos az alapvető tisztelet és elfogadás” – mondta el a volt párjáról Kármen.

Tigyi Kármen mondtam ki, hogy legyen vége. Egy ideig próbált teret adni ennek az egésznek, de be kellett látnia, hogy ez nem működhet. Nem viselte meg a szakítás.