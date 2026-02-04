A Házasság első látásra Kármenje megszólalt az új párjáról: „Nem budai fiú..."

A Házasság első látásra 3. évada csak egy párnak hozott szerelmet – de azóta annak is vége. A műsor szereplői közül ugyanis csak Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel mondott igent egymásnak a folytatásra, de végül kapcsolatuk zátonyra futott. Kármenre azóta azonban rátalált a szerelem, a Metropolnak mesélt a rejtélyes lovagról.

A Házasság első látásra Kármenje az új szerelméről mesélt (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra szereplője újra szerelmes

Kármen éppen Albániában piheni ki az év eleji hajtást, és nem egyedül utazott… A Metropolnak mesélt az új párkapcsolatáról.

„Igen, van párom” – ismerte el mosolyogva.

A műsor után, azt követően, hogy szeptemberben elköltöztem Danitól, zárkózott voltam, nem akartam ismerkedni. Viszont két nappal a költözés után rám írt egy régi ismerősöm, Ádám. Baráti beszélgetésnek indult, tényleg nem éreztem magamat készen egy kapcsolatra. De aztán azon kaptam magam, hogy egész nap pötyögünk, csetelünk egymással. Végül pont jó pillanatban hívott el randira is, és mára együtt vagyunk…

„Kedves, odaadó, támogató. Csupa jót tudok elmondani róla! Úgy veszem észre, ez az a kapcsolat, amire egész életemben vágytam. Minden nehézséget szépen meg tudunk beszélni, jó a kommunikáció köztünk, iszonyatosan érzelmes, minden klappol” – áradozott Kármen, aki hosszú távra tervez Ádámmal.

Kármen és párja, Ádám külföldön romantikázik (Fotó: Instagram/Tigyi Kármen)

„Arra igent mondok...”

„Végre nem kell azon agyalnom, hogy mire gondolhat: mert elmondja. A szituációk, amik a korábbi kapcsolataimban hatalmas vitát szültek, itt meg sem történnek, mert az első pillanatban higgadtan le tudjuk kommunikálni” – nyugtázta Kármen. „Abszolút képviseli a férfi energiákat – a korábbi kapcsolataimban nem tudtam csak a női energiákat hozni, de most lehetek gyengéd. Ádám minden kívánságomat lesi, minden randit leszervez. Lassan két hónapja vagyunk együtt. Tervezzük a jövőt is, egy novemberi programról is teljesen természetesen tudunk beszélni. Gyorsan haladunk, de nem akarok rágörcsölni a tervezésre. A 2026-os évre azt fogadtam meg, hogy a jelenben fogok élni. Amit az élet hoz, arra igent mondok!” – tette a beszédes fogadalmat a fitneszmodell.