A Házasság első látásra Kármenje megszólalt az új párjáról: „Nem budai fiú..."
Tigyi Kármen újra szerelmes! A Házasság első látásra szereplője elárulta, mit lehet tudni titokzatos lovagjáról.
A Házasság első látásra 3. évada csak egy párnak hozott szerelmet – de azóta annak is vége. A műsor szereplői közül ugyanis csak Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel mondott igent egymásnak a folytatásra, de végül kapcsolatuk zátonyra futott. Kármenre azóta azonban rátalált a szerelem, a Metropolnak mesélt a rejtélyes lovagról.
A Házasság első látásra szereplője újra szerelmes
Kármen éppen Albániában piheni ki az év eleji hajtást, és nem egyedül utazott… A Metropolnak mesélt az új párkapcsolatáról.
„Igen, van párom” – ismerte el mosolyogva.
A műsor után, azt követően, hogy szeptemberben elköltöztem Danitól, zárkózott voltam, nem akartam ismerkedni. Viszont két nappal a költözés után rám írt egy régi ismerősöm, Ádám. Baráti beszélgetésnek indult, tényleg nem éreztem magamat készen egy kapcsolatra. De aztán azon kaptam magam, hogy egész nap pötyögünk, csetelünk egymással. Végül pont jó pillanatban hívott el randira is, és mára együtt vagyunk…
„Kedves, odaadó, támogató. Csupa jót tudok elmondani róla! Úgy veszem észre, ez az a kapcsolat, amire egész életemben vágytam. Minden nehézséget szépen meg tudunk beszélni, jó a kommunikáció köztünk, iszonyatosan érzelmes, minden klappol” – áradozott Kármen, aki hosszú távra tervez Ádámmal.
„Arra igent mondok...”
„Végre nem kell azon agyalnom, hogy mire gondolhat: mert elmondja. A szituációk, amik a korábbi kapcsolataimban hatalmas vitát szültek, itt meg sem történnek, mert az első pillanatban higgadtan le tudjuk kommunikálni” – nyugtázta Kármen. „Abszolút képviseli a férfi energiákat – a korábbi kapcsolataimban nem tudtam csak a női energiákat hozni, de most lehetek gyengéd. Ádám minden kívánságomat lesi, minden randit leszervez. Lassan két hónapja vagyunk együtt. Tervezzük a jövőt is, egy novemberi programról is teljesen természetesen tudunk beszélni. Gyorsan haladunk, de nem akarok rágörcsölni a tervezésre. A 2026-os évre azt fogadtam meg, hogy a jelenben fogok élni. Amit az élet hoz, arra igent mondok!” – tette a beszédes fogadalmat a fitneszmodell.
A Házasság első látásra Kármenje hozzátette, a műsorbeli tapasztalat – hiába volt az negatív – sokat tanított neki.
„A műsor egy nagy pofon volt, ami felébresztett ebből az álomvilágból. Elindultam egy önismereti úton, könyveket olvasok és megváltozott a gondolkodásmódom. Mintha felkapcsolták volna a villanyt. Most már nem engedem meg magamnak, hogy alámenjek másoknak!” – tökélte el Kármen, aki korábban már nehezményezte, hogy a realityben nem volt kihangsúlyozva, hogy mik is vezettek odáig, hogy robbanjon. Az viszont a tévénézők számára világos lett, Kármen ragaszkodik a budai egzisztenciájához, s nehezen viselte, hogy akkori férje bázisa Pesten van. Felmerül a kérdés: Házasság első látásra Kármenje párja vajon a Duna melyik oldalán él…
Nem budai a fiú, pesti
– ismerte el nevetve a Metropolnak. „De nagyon rugalmas, a legtöbb időt nálam töltjük, és ha úgy jön ki a lépés, hogy majd összeköltözünk, akkor már nem vagyok elzárkózva attól, hogy Pesten éljek. De ő is nyitott arra, hogy Budán béreljünk közösen egy nagyobb lakást. Arra is rájöttem, hogy a biztonság nem helyhez kötött, hanem emberhez. Ádám már mondta, hogy ő nem akar erővel elráncigálni egy városrészről, amit én szeretek. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – mosolygott.
Kármen és Dani válásával hivatalosan is különvált a műsor minden párja. Bár többen azért viszonylag békében váltak el, Becca és Zsolt hercehurcája a mai napig tart. De Ámor nyila sem tétlenkedett, Házasság első látásra Peti és új kedvese már közös tetoválást is csináltatott!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre