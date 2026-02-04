Nagy a boldogság: Bejelentette az örömhírt a Házasság első látásra sztárja

Rátalált a boldogság Jagicza Petire, a Házasság első látásra egykori szereplőjére. Jagicza Peti és párja, Liza most nemcsak szavakkal, hanem egy egészen különleges gesztussal is megmutatta, mennyire komolyan gondolja új kapcsolatát. A páros ugyanis közös tetoválást csináltatott, amelynek üzenete sokkal többet jelent számukra, mint bármilyen ékszer vagy hangzatos ígéret.

A Házasság első látásra sztárja közös tetoválást csináltatott a szerelmével (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja Instagramon jelentette be a nagy hírt

A romantikus felirat Peti Instagram-oldalán is megjelent: „Ebben az életben és a következőben. Megjöttem, maradnék, maradhatok.” A sorok mögött pedig egy olyan kapcsolat áll, amely villámgyorsan, mégis mélyen épül.

Jagicza Peti lapunknak őszintén beszélt arról, mit jelent számára ez a döntés:

Volt már egy-két tetoválásom, de ez a párostetoválás teljesen közös eredetű. A mi szemünkben ez a gyűrűnél is többet mond

– fogalmazott őszintén Jagicza Peti. Elárulta, nemcsak az elhatározás volt közös, hanem a szöveg kiválasztása is: „Megvan bennünk az az elhatározás, és a szövegezést illetően is ugyanúgy gondolkodunk: ebben az életben és a következőben is. Reméljük, hogy a Jóisten megadja nekünk, hogy a következőben is együtt lehessünk.”

Teljes a boldogság

A volt reality-szereplő hisz abban, hogy ez a kapcsolat hosszú távon is működhet: „Abban bízom, hogy kellő kompromisszummal, odafigyeléssel és szeretettel ez tényleg egy életen át nagyon jól tud működni” – mondta, majd hozzátettte:

Jelenleg úgy érzem – és ez egy csodás érzés –, hogy ez tartósan tud jól működni. Ezért sem volt kérdés, hogy a tetoválás ilyen rövid idő után megszületett

Folyamatban van az összeköltözés

Jagicza Peti és Liza december 30-án találkoztak először, azóta pedig szinte elválaszthatatlanok. Már félig-meddig együtt élnek, több időt töltenek együtt, mint külön, és jelenleg a közös bútorok beszerzése előtt állnak. Úgy tűnik, Peti nemcsak megérkezett, hanem maradna is – és minden jel arra utal, hogy jó helyen. Jelenleg úgy látszik, megtalálta a boldogságot, amelyre régóta várt.

