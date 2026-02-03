Dávid Petra kiállt magáért és nő társaiért: „Könnyű messziről ítélkezni”

A népszerű párkapcsolati reality, a Házasság első látásra egyik emlékezetes szereplője volt Dávid Petra, akit a TV2 később bevetett a Farm VIP-ban is. Az influenszer most Dubajban van, épp azon elmélkedik, miért népszerűbbek a fürdőruhás képei, mint azok, amelyeken felöltözve látható.

Dávid Petra felfedezi Dubajt

Fotó: instagram.com/davidpetraedzo

„Őszinte kérdés. Miért van az, hogy amikor egy nő kevesebb ruhát visel, az a kép automatikusan több lájkot, több nézettséget, több megosztást kap? Tényleg a test az, ami érdekel… Vagy csak így működik az online világ? Nem panaszkodom – inkább kíváncsi vagyok. Mert amíg erről nem beszélünk, addig mindenki csak görget… és ítél” – írta Dávid Petra Instagram-oldalán. A legfrissebb fotója egy medencében készült, mint látható, de nem a fészer mellett, a kiskert végében, hanem a dubaji éjszakában, legalább 30-40 emelet magasan.

Az éjszakai fürdőzésről több képet is megosztott:

A város ellentmondásos, sokan imádják, sokan nem szeretik. „Dubaj nem egy város, hanem egy vélemény. Van, akinek túl sok. Van, akit zavar a fény, a testek, az ambíció, a szabadság. Főleg akkor, ha egy nő nem magyarázkodik, csak jól érzi magát" – írta Dávid Petra.

Könnyű messziről ítélkezni. Rásütni, hogy kirakat, hogy túlzás. Egyszerűen jó egy olyan helyen lenni, ami nem kér, hogy kisebb legyek. Lehet szeretni. Lehet utálni. Én itt vagyok

– jegyezte meg a realityszereplő.

Dávid Petra fogyása kapcsán büszke az eredményre

A Házasság első látásra Petra számára óriási változásokat hozott, amit büszkén oszt meg a közösségi médiában is. A fitneszbajnok egyértelmű célja az, hogy más embereket is motiváljon a változásra, és támogassa őket az egészséges életmód útján. A napokban megosztotta egyik titkát a követőivel, és az egyik káros szenvedélyéről mesélt oldalán: bevallotta, hogy a sört nem veti meg, ezért is hízott.

Dávid Petra a minap őszintén beszélt A Nagy Ő legújabb évadjáról, a szereplőkről és saját tapasztalatairól. A Házasság első látásra egykori szereplője különösen Kiara Lord miatt követi figyelemmel a műsort.