RETRO RÁDIÓ

Dávid Petra kiállt magáért és nő társaiért: „Könnyű messziről ítélkezni”

Miért van az, hogy amikor egy nő kevesebb ruhát visel, az a kép automatikusan több lájkot, több nézettséget, több megosztást kap? - tette fel a kérdést a TV2 volt sztárja. Dávid Petra most elégedett a testével, legalábbis erre utal, hogy bőkezűen szórja magáról a követőinek a fürdőruhás fotókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 09:00
Dávid Petra Házasság első látásra celeb Dubaj

A népszerű párkapcsolati reality, a Házasság első látásra egyik emlékezetes szereplője volt Dávid Petra, akit a TV2 később bevetett a Farm VIP-ban is. Az influenszer most Dubajban van, épp azon elmélkedik, miért népszerűbbek a fürdőruhás képei, mint azok, amelyeken felöltözve látható.

dávid petra dubajban
Dávid Petra felfedezi Dubajt 
Fotó: instagram.com/davidpetraedzo

Őszinte kérdés. Miért van az, hogy amikor egy nő kevesebb ruhát visel, az a kép automatikusan több lájkot, több nézettséget, több megosztást kap? Tényleg a test az, ami érdekel… Vagy csak így működik az online világ? Nem panaszkodom – inkább kíváncsi vagyok. Mert amíg erről nem beszélünk, addig mindenki csak görget… és ítél” – írta Dávid Petra Instagram-oldalán. A legfrissebb fotója egy medencében készült, mint látható, de nem a fészer mellett, a kiskert végében, hanem a dubaji éjszakában, legalább 30-40 emelet magasan.

Az éjszakai fürdőzésről több képet is megosztott:

A város ellentmondásos, sokan imádják, sokan nem szeretik. „Dubaj nem egy város, hanem egy vélemény. Van, akinek túl sok. Van, akit zavar a fény, a testek, az ambíció, a szabadság. Főleg akkor, ha egy nő nem magyarázkodik, csak jól érzi magát" – írta Dávid Petra. 

Könnyű messziről ítélkezni. Rásütni, hogy kirakat, hogy túlzás. Egyszerűen jó egy olyan helyen lenni, ami nem kér, hogy kisebb legyek. Lehet szeretni. Lehet utálni. Én itt vagyok

– jegyezte meg a realityszereplő.

Dávid Petra fogyása kapcsán büszke az eredményre 

A Házasság első látásra Petra számára óriási változásokat hozott, amit büszkén oszt meg a közösségi médiában is. A fitneszbajnok egyértelmű célja az, hogy más embereket is motiváljon a változásra, és támogassa őket az egészséges életmód útján. A napokban megosztotta egyik titkát a követőivel, és az egyik káros szenvedélyéről mesélt oldalán: bevallotta, hogy a sört nem veti meg, ezért is hízott.

Dávid Petra a minap őszintén beszélt A Nagy Ő legújabb évadjáról, a szereplőkről és saját tapasztalatairól. A Házasság első látásra egykori szereplője különösen Kiara Lord miatt követi figyelemmel a műsort.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu