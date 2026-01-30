Dávid Petra kendőzetlenül megmondta a véleményét Kiara Lordról

A TV2 párkereső műsora, A Nagy Ő ismét hatalmas érdeklődést vált ki a nézőkből, Stohl András szerelmi útját pedig rengetegen követik hétről hétre. A szereplők között ott van Kiara Lord is, akinek múltja és személyisége már a kezdetektől megosztja a közvéleményt. Most Dávid Petra mondta el, hogyan látja a műsort kívülállóként, és miért biztos benne, hogy ő maga sosem vállalná be ezt a szerepet.

Dávid Petra Kiara Lorddal a Farm Vip alatt kötött barátságot, miatta követi figyelemmel A Nagy Ő legújabb évadát (Fotó: Markovics Gábor)

Dávid Petra: Kiara Lordnak drukkolok

Dávid Petra, a Házasság első látásra korábbi sztárja szerint A Nagy Ő világa egyszerűen nem illik hozzá, legalábbis ebben a formában semmiképpen.

Nekem nem a műfajom, hogy sok lánnyal küzdjek egy férfiért. Én nem tudnék érvényesülni egy ilyen műsorban. Egyébként az idei évadban nagyon vegyes felvágott a lányok felhozatala, igazából van pár kritikán aluli hölgy. Nekem Kiara nagyon jó barátnőm, és nagyon szeretem a karakterét és a stílusát. Figyelemmel fogom követni a műsort, és főleg azt, hogy Kiara mit fog alkotni benne

– kezdte.

Dávid Petra szerint a legfőbb kérdés, hogy Kiara Lord múltja mennyire befolyásolja Stohl Andrást a végső döntésben (Fotó: Máté Krisztián)

Petra szerint ő inkább a való életben ismerkedik, nem kamerák előtt vívna harcot egy férfi figyelméért. Ugyanakkor úgy látja, barátnője, Kiara Lord komoly esélyekkel indul.

Én nagyon szépnek látom, és szerintem nagyon ért a férfiak nyelvén. Mindenkinek el tudja csavarni a fejét, úgyhogy szerintem Stohl Andrást is el fogja varázsolni. Kiara Lord múltja mindenki számára ismert, kérdés, hogy András el tudja-e engedni, hogy az emberek mit gondolnának, ha végül őt választaná. Nem tudom, mennyire foglalkoztatja őt a nézők véleménye

– mesélte Petra.

Nem az esete Stohl András

Dávid Petra arról is beszélt, hogy számára Stohl András Nagy Ő-ként sosem lett volna ideális partner, ezért fel sem merült benne a jelentkezés.

Nekem alapvetően nem esetem Stohl András, bár jóképű férfi, de hozzám túl idős lenne. Ezért sem gondoltam, hogy jelentkeznem kellene a műsorba, ráadásul én szeretnék gyereket, és úgy hallottam, hogy neki nincsenek ilyen szándékai már

– mondta.

Szerinte azt sem lehet elválasztani, hogy valaki szerelemért vagy ismertségért vállalja a műsort.

Bárki, aki elmegy egy műsorba és azt mondja, hogy nem a tévészereplés miatt megy, az hazudik. Ha meg akarok ismerni valakit, akkor írok neki egy levelet, nem pedig húsz lánnyal csatázom. De biztos valakinek jobban tetszik, valakinek kevésbé, és van, akiket nem csak a kamera érdekel. Most Stohl András feladata lesz, hogy meglássa, kinek mik a valódi szándékai

– vallotta. Petra azt is elárulta, hogy bár elméletben vonzaná a Nagy Ő szerepe, jelenleg nincs szüksége reflektorfényes párkeresésre.