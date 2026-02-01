Mindent kitálalt: Ezért nem akar gyereket a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra sztárja nem talált örök szerelemre a műsor során, ám ez nem szegte kedvét. Mélyen elmerült az önfejlesztésben és rengeteget dolgozik önmagán, mind fizikálisan, mind mentálisan. Most Instagram-oldalán vallott őszintén párkapcsolatairól és a gyermekvállalásról.

A Házasság első látásra sztárja bevallotta, hogyan vélekedik a párkapcsolatokról (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője küzd a szerelemmel

Habár Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel egy párként távoztak a műsorból, kapcsolatuk végül mégis zátonyra futott.

Amennyiben nem gyakorolnám állandóan az önreflexiót, hasonlóan működnék, mint sokan mások. Nagyon szokatlanul működöm, aki ismer, az tudja

– vallotta be a Házasság első látásra Danija.

„Nem azért nem vagyok kapcsolatban, mert nem tudnék. Hanem azért, mert szokatlanok és nehezen teljesíthetők az elvárásaim. Ez elsősorban belsőre vonatkozó igény. A külső pedig valaki vagy megfog, vagy nem" – fejtette ki véleményét Szilágyi Dániel.

Habár nem rég úgy tűnt, a testépítő megtalálta igaz szerelmét: legalábbis a közösségi oldalán közzétett szerelmes képek erre engedték következtetni a rajongókat, most elárulta, hogy ismét szingli.

Dani elmondása szerint ő tudja, mit akar és mit keres egy nőben, ezért, ha valami nem fér bele számára vége a kapcsolatnak. Így történt ez most is.

Tudom mit akarok. Nem fér bele. Nem jó? Vége.

Házasság első látásra Dániel sosem akart gyereket (Fotó: TV2)

Sosem szeretne gyereket

És, hogy pontosan mit is szeretne a testépítő? Azt hosszan kifejtette. A Házasság első látásra Daniját a határozott, nyitott hölgyek tudják levenni a lábáról, akiket nem vonzzák a materiális dolgok, vagy éppen az elismerés.

Az pedig, hogy mit nem akar egy párkapcsolattól a testépítő, már a műsor során egyértelművé vált: Házasság első látásra Dani nem tervez a családalapítással.

Egyfelől sosem indult el bennem a leküzdhetetlen vágy ebbe az irányba, hiába jövök ki jól a gyerekekkel. Gyereket vállalni a legnagyobb felelősség az életben. Akiben nincs ez ilyen intenzíven jelen, szerintem ne váljon szülővé

– kezdte a TV2 sztárja, majd így folytatta:

„Másrészt, ez egy következő lépcsőfok. Kapcsolat megvan, jön a házasság, jön a gyerek, jön a ház, jön a nyaraló. Nem így gondolkodom, megállok a kapcsolatnál. Tudom, ha valaki olyan felelősséggel vesz részt a saját életében, akkor annak megismerése egy kiapadhatatlan forrás. Ha mindketten így gondolkodnak, mégis hol áll meg egymás megismerése? Nincs „tovább” ez egy végtelen folyó.”