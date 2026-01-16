Házasság első látásra: Tigyi Kármen márciusban válik el, de már boldog új szerelme mellett

Házasság első látásra Dani és Kármen kapcsolata már a műsor alatt is rengeteg vitát és indulatot váltott ki a nézőkből. A konfliktusok, Tigyi Kármen kirohanásai és a folyamatos feszültség végül oda vezettek, hogy bár a kamerák előtt igent mondtak egymásra, a forgatás után nem tudták együtt folytatni. A válás hivatalos lezárása még előttük áll, Kármen azonban már új fejezetet nyitott az életében.

Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel volt az egyetlen páros, akik igent mondtak, de végül elmérgesedett a viszony (Fotó: TV2)

Tigyi Kármen válása még nem zajlott le

Kármen és Dani kapcsolata az egyik legviharosabb volt a műsor folyamán. A lány ma már nyíltan beszél arról, hogy a műsorban hozott döntéseit nem minden tekintetben érzi helyesnek, még akkor sem, ha végül fontos felismerésekhez vezettek.

Márciusban lesz a válásunk Danival, sajnos addig még várni kell. A TV2 intézi ezeket, ők segítenek a folyamatban. Én ezt már inkább lezárásként élem meg, nem érzelmi kérdésként

– mondta.

A műsorral kapcsolatban kettős érzései vannak.

„A műsorban sajnos nem azt kaptam, amit vártam. Ugyanakkor annyiból nem bánom, hogy jelentkeztem, hogy el tudtam indulni az önfejlesztés útján, mert ez a folyamat a műsor nélkül valószínűleg nem történt volna meg ilyen gyorsan” – fogalmazott.

Kármen új párja egyáltalán nem hasonlít Danira, a lány legnagyobb örömére (Fotó: Markovics Gábor)

A legnehezebb számára az volt, amikor szembesült azzal, hogyan láthatták őt a képernyőn keresztül.

Borzalmas volt visszanézni magam. Teljesen ki voltam fordulva önmagamból, és nagyon sajnálom, hogy a nézők azt az oldalamat nem ismerhették meg, aki valójában vagyok. Azt látták, hogy folyamatosan harcban állok, kiborulok, miközben a valódi életemben ez nem ilyen formában jelent meg

– vallotta be.

Egy régi ismeretségből lett új kezdet

A kapcsolat lezárása után egy olyan férfi lépett újra Kármen életébe, akivel évekkel korábban már volt egy halvány kapcsolódás, de akkor még nem volt itt az ideje.

Pár évvel ezelőtt Tinderen matcheltünk, de igazából nem alakult ki köztünk beszélgetés. Aztán 2025 szeptemberében, két nappal azután, hogy elköltöztem Danitól, újra rám írt, és megkérdezte, hogy randiznék-e vele. Akkor még nem voltam abban az élethelyzetben, hogy erre nyitott legyek

– mesélte.