Házasság első látásra: Tigyi Kármen márciusban válik el, de már boldog új szerelme mellett
A Házasság első látásra egyik legviharosabb házassága volt, és bár a műsorban még a folytatás mellett döntöttek, a valóságban azonban gyorsan összeomlott a kapcsolat. Tigyi Kármen Tiktok Live-ban most először beszélt részletesen arról, mi történt a válás után, és arról is, hogyan talált rá egy teljesen más minőségű szerelemre.
Házasság első látásra Dani és Kármen kapcsolata már a műsor alatt is rengeteg vitát és indulatot váltott ki a nézőkből. A konfliktusok, Tigyi Kármen kirohanásai és a folyamatos feszültség végül oda vezettek, hogy bár a kamerák előtt igent mondtak egymásra, a forgatás után nem tudták együtt folytatni. A válás hivatalos lezárása még előttük áll, Kármen azonban már új fejezetet nyitott az életében.
Tigyi Kármen válása még nem zajlott le
Kármen és Dani kapcsolata az egyik legviharosabb volt a műsor folyamán. A lány ma már nyíltan beszél arról, hogy a műsorban hozott döntéseit nem minden tekintetben érzi helyesnek, még akkor sem, ha végül fontos felismerésekhez vezettek.
Márciusban lesz a válásunk Danival, sajnos addig még várni kell. A TV2 intézi ezeket, ők segítenek a folyamatban. Én ezt már inkább lezárásként élem meg, nem érzelmi kérdésként
– mondta.
A műsorral kapcsolatban kettős érzései vannak.
„A műsorban sajnos nem azt kaptam, amit vártam. Ugyanakkor annyiból nem bánom, hogy jelentkeztem, hogy el tudtam indulni az önfejlesztés útján, mert ez a folyamat a műsor nélkül valószínűleg nem történt volna meg ilyen gyorsan” – fogalmazott.
A legnehezebb számára az volt, amikor szembesült azzal, hogyan láthatták őt a képernyőn keresztül.
Borzalmas volt visszanézni magam. Teljesen ki voltam fordulva önmagamból, és nagyon sajnálom, hogy a nézők azt az oldalamat nem ismerhették meg, aki valójában vagyok. Azt látták, hogy folyamatosan harcban állok, kiborulok, miközben a valódi életemben ez nem ilyen formában jelent meg
– vallotta be.
Egy régi ismeretségből lett új kezdet
A kapcsolat lezárása után egy olyan férfi lépett újra Kármen életébe, akivel évekkel korábban már volt egy halvány kapcsolódás, de akkor még nem volt itt az ideje.
Pár évvel ezelőtt Tinderen matcheltünk, de igazából nem alakult ki köztünk beszélgetés. Aztán 2025 szeptemberében, két nappal azután, hogy elköltöztem Danitól, újra rám írt, és megkérdezte, hogy randiznék-e vele. Akkor még nem voltam abban az élethelyzetben, hogy erre nyitott legyek
– mesélte.
A valódi fordulat később jött el.
Decemberben írt rám újra, akkor már csak annyit kérdezett, hogy milyen a sztárélet. Elkezdődött egy beszélgetés, ami teljesen természetesen alakult tovább, és onnantól már tényleg egyenes volt az út
– emlékezett vissza a sportmúlttal is rendelkező Kármen.
„Teljesen más, mint Dani”
Kármen szerint az új kapcsolatában végre megélheti azt az érzelmi biztonságot és nyitottságot, ami korábban hiányzott az életéből.
A mostani párkapcsolatomban mindenről tudok beszélni, még a kínos témákról is, amikről Danival egyszerűen nem lehetett, mert nem értette, amit mondok. Most először érzem azt, hogy valóban meghallgatnak. Ádámnak nagyon dús érzelmi világa van, csodás vele beszélgetni. Amikor a szemébe nézek, látom, hogy őszintén beszél, ki tudja mutatni az érzéseit. Számomra a legfontosabb, hogy mellette végre nőnek érzem magam, és érzem, hogy igazán fontos vagyok neki
– fogalmazott.
Nyomás nélkül a jövőről
A kapcsolatukban egyelőre nem a nagy döntések dominálnak, hanem az, hogy megismerjék egymást és biztonságban építkezzenek.
Ugyanúgy gondolkodunk az életről: most nem tartunk ott, hogy a jövő nagy kérdésein kellene görcsölni. Nem sürgetünk semmit, és ez számomra óriási megkönnyebbülés
– zárta a gondolatait Tigyi Kármen Mercédesz.
