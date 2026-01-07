Szétszedték a Házasság első látásra sztárját az új pasija miatt

Tigyi Kármen, a Házasság első látásra egyik legtöbbet emlegetett szereplője az Instagram-oldalán jelentette be minap, hogy új fejezetet nyitott az életében: összejött egy férfival, akit rögtön meg is mutatott a követőinek. A poszt pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Redditen is hamar elindult a kommentáradat. Kármen új kapcsolata sokaknál nemcsak kíváncsiságot, hanem markáns véleményeket is kiváltott, főleg azokból, akik még élénken emlékeznek a műsorban látott konfliktusaira exférjével, Szilágyi Dániellel.

A Házasság első látásra új évadának egyik leghangosabb párosa volt Kármen és Dani (Fotó: Tv2)

A Házasság első látásra sztárja megmutatta az új pasiját

Az egyik hozzászóló már magát a kapcsolat megszületését is nehezen tudta hova tenni: „Nem tudom elképzelni, hogy ül otthon a srác a tévé előtt, nézi a műsort és azt mondja, ez igen, na ez a nő kell nekem, erre vágyom” – utalt arra a felhasználó, hogy Kármen sokszor nem a szebbik arcát mutatta a műsor során. Nem ez volt az egyetlen támadási felület az újdonsült szerelmespáron, hiszen sokan a férfi közösségi médiás jelenlétét tartották beszédesnek:

Ez a csávó folyamatosan lájkol nálam mindent, minden nap évek óta a legbénább fa**ságot is konkrétan, perceken belül. Most nézem, a mai sztorimat is elsők között. Jó választás csajszikam...

– írta gúnyosan egy hozzászóló.

Dani is szerelmes lett?

Többen az időzítést sem hagyták szó nélkül. Egy kommentelő szerint feltűnő az egybeesés: „Érdekes, hogy pont aznap rakta ki, amikor Dani is...” A megjegyzés sokaknál azonnal előhozta a műsor egyik legtöbbet idézett jelenetét, amikor Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel között hatalmas vita alakult ki a lakhatás kérdéséről. Akkor úgy tűnt, mintha a lány számára Buda minden más lehetőséget felülírt volna, mintha az élet egyszerűen nem is létezhetne a város más részein.

Nincs élet Budán túl

Nem véletlen, hogy a „Remélem Budai” komment mára külön életre kelt. Egyetlen mondat, ami nagyjából mindent elmond Kármen korábbi ragaszkodásáról, és amit most is elő lehet húzni, ha új férfi bukkan fel a láthatáron. Így miközben a Házasság első látásra sztárja boldogan pózol az új párjával, a kommentelők fejében valószínűleg nem az jár, hogy vajon mi a srác kedvenc színe, hanem az, hogy van-e budai lakcímkártyája – vagy legalább hajlandó-e elhinni, hogy az élet a körúton túl is létezik. De, ahogy Márai Sándor írta egykoron: Budán lakni világnézet...