Rejtélyes UFO-t láttak a titkos katonai tesztbázis közelében – nyom nélkül eltűnt a különös objektum

Egy dél-kaliforniai család különös felvételeket készített egy UFO-ról, amit a Joshua Tree Nemzeti Park közelében láttak a 2023. október 14-i napfogyatkozás idején.

Újabb UFO az égen?

Megszaporodtak az UFO-k a tengerentúlon

A négytagú család a Ryan Mountain környékén túrázott, amikor észrevettek egy lassan, szabálytalanul mozgó, nagy méretű, fényes ezüstszínű objektumot az égen. A beszámolójuk szerint a tárgy leginkább egy nagy „I” betűre vagy oldalra fordított „H”-ra hasonlított, két nagy panellel a végein, ezért többen a Star Wars-filmek TIE-vadászaihoz hasonlították. A szemtanúk körülbelül 45 percig figyelték az objektumot, amely többször eltűnt, majd újra felbukkant, végül pedig teljesen nyoma veszett. A képeket a safeaerospace.org nevű, repülésbiztonsággal és nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó nonprofit szervezetnek küldték el.

A kétkedők szerint elképzelhető, hogy egy dobozsárkányról vagy elszabadult, H betű formájú lufiról volt szó. A túrázók azonban úgy becsülték, hogy az objektum akkora lehetett, mint egy autó vagy egy kisebb repülőgép, vagyis jóval nagyobb, mint egy átlagos lufi vagy sárkány. Az eset azért is keltett figyelmet, mert a megfigyelés több amerikai katonai létesítmény közelében történt. A család jelentése szerint a tárgy néhány mérföldre lehetett a Twentynine Palms-i Marine Corps Air Ground Combat Centertől, de viszonylag közel van az Edwards légibázis is, ahol évtizedek óta kísérleti repülőgépeket és új katonai technológiákat tesztelnek.

A safeaerospace.org alapítója Ryan Graves volt haditengerészeti pilóta, aki korábban a kongresszus előtt is beszélt az azonosítatlan légi jelenségekről. Szerinte ezek a megfigyelések nem ritkák, és sokszor katonai vagy kereskedelmi pilóták is beszámolnak róluk. Donald Trump elnök nemrég arról beszélt, hogy hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek UFO-kkal kapcsolatos iratok. Azt is mondta, beszélt katonai pilótákkal, akik szerinte „hihetetlen dolgokat láttak”.

A Pentagon korábban azt közölte, hogy nem találtak fizikai bizonyítékot földönkívüli eredetű eszközökre vagy lényekre. Egyelőre nem tudni, pontosan mit látott a család a Joshua Tree Nemzeti Park felett – írja a Daily Mail.