Üvöltözött és székeket dobált a forgatáson a Star Wars filmek sztárja!

A Star Wars filmek ikonikus színésze, először nem a világsikerű film-sorozatnak köszönhetően tett szert hírnévre. Adam Driver először a Csajok című sorozatban pedzegette szárnyait, ennek köszönheti, hogy beindult a karrierje.

A Star Wars filmek sztárja forrófejű volt

Az A-listás színészről kiderült, hogy korántsem volt egyszerű vele dolgozni, a kezdeti években. Nemrég került a boltok polcaira Lena Dunham memoárja, a Famesick. A Csajok című sorozat színésznője az önéletrajzi könyvében többször is megemlékezett a karrierje csúcsát jelentő szériáról, amelynek 6 évadon át volt a főszereplője - írja a Life.hu.

Adam Driver-ről is említést tett, jobban mondva megdöbbentő dolgokat állított a színészről. A háromszoros Primetime Emmy-díjas színész forrófejű volt, ezzel pedig egyenesen a frászt hozta a többi színészre.

Lena a memoárban azt írta, hogy hiába ő volt a főszereplője és a showrunnerje a filmnek, volt olyan, hogy Adam Driver egy széket nekivágott a falnak vagy éppen öklével lyukat ütött a lakókocsija oldalába. Valamikor pedig csak egyenesen arcba üvöltötte Lena-t.

Akkoriban még nem volt meg az a képességem, hogy megmondjam neki, hogy én vagyok a főnököd és nem beszélhetsz így velem! Én éppen a húszas éveim végén jártam, arra gondoltam, hogy a zsenik márcsak ilyenek. Kizsigerelnek. Ami furcsa volt, mivel engem is egy zseni nevelt fel, de ő soha nem tett volna ilyet

- mondja a színésznő.

A sorozatsztár vallomása meghökkentő, különösen, mivel a színész egészen másképp emlékszik a forgatásokra. „Lena karakterei – különösen a női karakterei – annyira háromdimenziósak, hogy soha nem tűntek sztereotípiáknak. Csodálatos volt egy ilyen csapat tagjának lenni. Együttműködő volt mindenki a forgatásokon, nem is kívánhattam volna nyitottabb és fiatalosabb csapatot” - mondta Adam Driver, aki háromszor is elnyerte a legjobb férfi mellékszerepelőnek járó Primetime Emmy-díjat a sorozatnak hála.