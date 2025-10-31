RETRO RÁDIÓ

Budapesten fotózták le a Star Wars-filmek sztárját, de nézd csak meg jobban a képet!

Úgy tűnik, a lényeg a részletekben rejlik. Budapesten fotózták le a hollywoodi sztárt.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.10.31. 14:30
star wars Csillagok háború Adam Driver Flippermúzeum

A Star Wars-univerzum egyik leghíresebb antihősét megformáló sztár járt hazánkban. Budapesten fotózták le, ahol a Flippermúzeumba tért be és egy közös fotóra is vállalkozott a lelkes személyzettel.

Budapesten fotózták le
Budapesten fotózták le a Star Wars filmek sztárját, Adam Drivert (Fotó: KGC-143 / Northfoto)

Budapesten fotózták le Adam Drivert

Az intézmény közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi hírről:

KEDVES BARÁTAINK – ADAM DRIVER A MÚZEUMBAN! A tengerészgyalogosból lett színész, a kortárs mozi talán legizgalmasabb arca. Aki látta Kylo Renként a Star Wars-ban, vagy Noah Baumbach Házassági történetében, ahol Scarlett Johansson mellett a legemberibb arcát mutatta meg, meggyőződhetett, a fenti állítás igaz. És akkor még nem beszéltünk a Ridley Scott rendezte Utolsó párbajról Matt Damon és Jodie Comer oldalán, ahol középkori páncélban is ugyanolyan hiteles, mint egy modern New York-i drámában. A képen egy laza és barátságos, flipperkedvelő Adam Driver, szerelő barátaink körében, ma délelőtt

– írták csütörötkön a Facebook-oldalukon.

Tudni lehet, hogy Adam Driver 2010-ben az HBO Csajok című sorozatával indult el a színészkedés rögös útján, majd feltűnt a Paterson, a Házassági történet és a 40 az új 20 című filmekben. Számos nagyobb rendező dolgozott már vele, de világszerte a Star Wars-trilógia Kylo Renjeként vált ismertté – írja a Life.hu.

A szemfülesebb rajongók észrevehették, hogy a fotó nem akárhol készült a Flippermúzeumban! Adam Driver ugyanis egy Star Wars-flippergép előtt áll!

Apró érdekesség, hogy azominózus flippergépről a Flippermúzeum Facebook-oldala külön is megemlékezett – 2017-ben.

„Egyfajta «brékin nyúz», hogy Budapesten először itt, az Arcadián láthatjuk majd kiállítva ezt a csodálatos gépet, a Stern 2017-es Star Wars flipperét. Padawanok és mesterek egyaránt felsorakozhatnak majd előtte - az Erő nem tesz különbséget senki között!” – írták akkor.

 

