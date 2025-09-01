47 év után árulták el a titkot – meglepő vallomással állt elő a Star Wars főszereplője

Mark Hamill, a Star Wars egykori sztárja, és felesége, Marilou York idén ünneplik házasságuk 47. évfordulóját, és a PEOPLE magazinnak meséltek arról, mi a titka a majdnem fél évszázados kapcsolatuknak. A pár a hetvenes évek közepén ismerkedett meg, amikor Marilou fogászati asszisztensként dolgozott, és 1978 decemberében, saját malibui otthonukban mondták ki a boldogító igent. Azóta három gyermekük született, és együtt maradtak jóban-rosszban.

Mark Hamill, a Star Wars egykori sztárja, és felesége, Marilou York idén ünneplik házasságuk 47. évfordulóját Fotó: AFP

Marilou szerint a hosszú házasság kulcsa az, hogy az ember ne rágódjon a jelentéktelen dolgokon.

Ne görcsölj a kis dolgokon. Tudd, hogy nem fogod megváltoztatni a másikat. El kell fogadnod a furcsaságait és a viselkedését

Mark erre humorosan közbevágott: „Milyen furcsaságokat?” A színész egyetértett feleségével abban, hogy a kapcsolat alapja az elfogadás és a kommunikáció. „Azt gondolom, ha megtalálod a megfelelő társat, az esélyek ellened szólnak. De ha szerencséd van, kapaszkodj belé, és légy hálás, hogy megtaláltad azt az egyet” – mondta.

A házaspár nemcsak magánéletükről beszélt, hanem új dokumentumfilmjükről is, amelynek executive producerei. A Big Rock Burning a malibui Big Rock közösség történetét mutatja be, ahol 47 éve élnek, és amelyet idén súlyosan érintettek a Los Angeles-i erdőtüzek. „Ott házasodtunk össze, ott neveltük fel a gyerekeinket. Ez egy nagyon-nagyon különleges hely számunkra” – mondta Marilou.

A filmet augusztus 29-én mutatták be először a Malibu Film Society és a város közös rendezvényén, ahol kiderült: a Big Rock lakói úgy érezték, teljesen magukra maradtak, amikor a tűz elérte otthonaikat. A nyitóképsorok is azt hangsúlyozzák, hogy egyeseknek egyedül kellett szembenézniük a lángokkal. A felvételek megmutatják a romokban álló házakat, ahol korábban élet volt. A helyiek szerint a hatóságok nem készültek fel megfelelően a katasztrófára, és amikor a tüzek megérkeztek, sem érkezett segítség, mert a területet túl veszélyesnek minősítették.

A Hamillek otthona ugyan épségben maradt, de még mindig nem költöztek vissza. „Mérgező vegyszerekkel van tele” – magyarázta Mark. Marilou pedig hozzátette: