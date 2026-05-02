Hatalmasat bukott a magyar motorversenyző a rolleren: így néz ki most az arca - megdöbbentő fotó

A rutinos kaszkadőr története is bizonyítja: a rollerezés korántsem veszélytelen. A férfi, aki korábban gyorsasági motorversenyző volt, már több mint egy éve rendszeresen használta az elektromos kétkerekűt, mégis elkerülhetetlen volt a súlyos rollerbaleset.

Rollerbaleset: a tapasztalt kaszkadőr sem tudta elkerülni a bajt!

A baleset, egy Pest vármegyei város egyirányú utcájában történt.

Balra kanyarodtam, mögöttem pedig egy kisebb teherautó érkezett. A jármű szabályosan elfért mellettem, a sofőr és én is úgy éreztük, hogy a manőver biztonságos

- idézte fel a tapasztalt kaszkadőr a hétköznapinak tűnő helyzetet, amely majdnem mégis tragédiába torkollott.

A probléma azonban csak ezután következett. A kanyar után a teherautó gyorsítani kezdett, és az általa keltett légörvény destabilizálta a kétkerekű járművet. Ennek a veszélyére egyikük sem gondolt. Bár a teherautó fizikailag nem érintette a rollert, a levegő „tolóhatása” elég volt ahhoz, hogy lesodorja az útról:

Az út szélén egy árok húzódott, mögötte pedig betonoszlopok álltak. A roller az árokban fennakadt, én pedig előrebuktam és fejjel egyenesen az egyik oszlopba csapódtam

- emlékezett vissza az eleve rizikós szakmában dolgozó férfi, aki kérte, nevét ne írjuk le.

A baleset súlyosságát jól mutatja, hogy a kiérkező mentők szerint a történet egészen másképp is végződhetett volna. A férfi ugyan fejsérülést szenvedett, amely hosszabb ideig érezhető maradt, de nem volt szükség kórházi ellátásra. A védőfelszerelés súlyosan megsérült az ütközés során, de pontosan betöltötte a szerepét: megvédte a fejet a végzetes sérüléstől. A történet különösen tanulságos, mert nem egy kezdő rolleresről van szó.

Hosszú évek óta mozgok kétkerekű járműveken, motorversenyzői múlttal rendelkezem és még az esés technikáját is jól ismerem. Mégis, egy olyan tényező okozta a balesetet, amelyet szinte lehetetlen volt előre kiszámítani

– mondta a baleset áldozata.

Figyelmeztetnek az orvosok

A jelenség nem egyedi. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője egy közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt, hogy több mint 200 rollerbaleset történt az elmúlt időszakban és sok esetben már a mentők gyors kiérkezése sem tud segíteni.