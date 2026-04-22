Egyre több a rolleres baleset az országban – Így előzhető meg a tragédia
Az elmúlt hetekben több, súlyos baleset is történt, amik közös nevezője ez a roller volt. Miért szaporodtak meg így az elektromos roller balesetek és mivel lehet őket megelőzni? Mutatjuk!
A közelmúlt hírei alapján egyértelműen kijelenthető: az elektromos rollerezés Magyarországon elérte azt a kritikus pontot, ahol a közlekedési kultúra hiánya és a technológia gyors terjedése tragédiák sorozatához vezet. Ezek jó része elkerülhető, mutatjuk, hogy hogyan!
Rengeteg elektromos roller baleset történt az elmúlt hetekben
A legsúlyosabb tragédia Gödöllőn történt , ahol egy 14 éves kisfiú vesztette életét, miután rollerével egy teherautónak ütközött. A mentők hiába küzdöttek az életéért. Budapesten egy száguldó rolleres egy várandós nőt gázolt el a gyalogátkelőhelyen. Az ütközés következtében a kismama súlyos sérüléseket szenvedett, és sürgősségi beavatkozásra (koraszülésre) volt szükség a baba megmentése érdekében. Szombathelyen több eset is történt rövid időn belül: egy Suzuki ütött el egy rollerest a körforgalomban, egy másik esetben pedig szintén személyautóval ütközött egy rollerrel közlekedő, mindkét esetben jelentős anyagi kár és személyi sérülés történt. Nagykanizsán egy rolleres nem vette észre az előtte fékező autót, belerohant, és nyílt lábszártörést szenvedett. Sándorfalván és Nagyatádon ittas rolleresek buktak hatalmasat, súlyos koponya- és végtagsérüléseket szerezve. Békés vármegyében pedig több fiatal, köztük egy 19 éves lány szenvedett életveszélyes fejsérülést, mert sisak nélkül, nagy sebességgel közlekedtek.
Miért van mostanában ennyi rollerbaleset?
A statisztikák közel 300%-os növekedése mögött több tényező áll. A tavaszi szezonkezdet miatt tízezrek pattantak rollerre megfelelő rutin nélkül. A gépek technikai paraméterei (kis kerekek, magas súlypont) eleve instabillá teszik az eszközt az úthibákkal szemben. Ezt tetézi az a jelenség, hogy sok roller sebességét illegálisan 40-60 km/h-ra emelik, amihez a fékrendszer és az emberi reflexek már nem elegendőek. Emellett a legtöbb rolleres gyalogosként közlekedik, miközben sebessége eléri egy segédmotorét, így az autósoknak esélyük sincs időben reagálni a felbukkanásukra.
Hogy áll most ezeknek a járműveknek a szabályozása?
Az új KRESZ még készülőben van, így annak pontos meghatározása, hogy hol, hogyan, mennyivel lehet ezeket a járműveket hajtani, még várat magára. A Kúria 2026-os döntése viszont addig is pontot tett a viták végére: az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül. Ez azt jelenti, hogy:
- ittas vezetés esetén ugyanúgy elveszik az autós jogosítványt, mint ha kocsit vezetnénk,
- egyetlen szabálytalan rollerezés (piros lámpa, ittas vezetés, tiltott helyen haladás) akár 500.000 forintos költséget is jelenthet a bírság és az utánképzés miatt,
- bizonyos teljesítmény felett már kötelező a felelősségbiztosítás, ennek hiánya további szankciókat von maga után.
Hogyan előzhetők meg a rollerbalesetek?
A megelőzés nem csak a szabályokon, hanem a józan észen is múlik: a legfontosabb, hogy mindenki viseljen sisakot, aki ilyen járműre száll. A súlyos sérülések 90%-a elkerülhető lenne egy egyszerű kerékpáros bukósisakkal. A másik életmentő szabály, hogy ne használjon egynél több ember egy rollert, két ember esetén ugyanis a súlypont eltolódik, a fékhatás megszűnik, az irányíthatóság pedig lenullázódik. Emellett fontos, hogy ittasan senki, sehol ne rollerezzen, a kereszteződésnél, zebránál pedig soha ne feltételezzük, hogy lát minek az autós. Inkább lassítsunk le sétatempóra, és csak akkor hajtsunk át, ha meggyőződtünk az elsőbbségünkről. Az elektromos rollerrel közlekedők figyeljenek az úthibákra is, és használjanak lámpát, fényvisszaverő mellényt szürkületben. Ezekkel az óvintézkedésekkel a legtöbb rolleres baleset elkerülhető!
