Brutális büntetést kapott egy részeg rolleres - részletek

Minden idők egyik legdrágább rollerezése sült el balul egy fiatal férfi számára, akit ittas járművezetésen értek tetten. A számla végösszege akár a félmillió forintot is elérheti, és hogy a lecke még fájdalmasabb legyen, a hatóságok fél évre a jogosítványát is bevonták. Ez az ítélet sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen a legtöbben még mindig játékként tekintenek az elektromos rollerre, nem pedig rendszám nélküli, száguldó járműre.

Az elektromos rollerek kérdését már az új KRESz is tisztába rakja, de egy közelmúltbéli eset kapcsán most a Kúria is állást foglalt. Fotó: Wildfire 1775 / Pexels (illusztráció)

A Kúria kimondta: az elektromos roller is jármű!

A történet igazi pikantériáját a Kúria precedens értékű állásfoglalása adja. Korábban több bíróság is bizonytalan volt abban, hogy az e-roller gépi meghajtású járműnek minősül-e. A legfőbb bírói fórum azonban pontot tett az ügy végére:

mivel a rollert motor hajtja, így az ittas vezetés szempontjából ugyanúgy bűncselekménynek számít a használata alkoholos állapotban, mint egy autónak.

Ez azt jelenti, hogy többé nem lehet arra hivatkozni, hogy „nem tudtam, hogy ez szabálytalan”.

A Kúria szerint a jogszabályok egyértelműek, és az, hogy a KRESZ-ben eddig nem szerepelt külön kategóriaként, nem mentesít a felelősség alól.

Megkerestük Pető Attilát, azaz a Kreszprofesszort, aki szerint a Kúria döntése abszolút jogos.

A hatályos KRESZ-ben az elektromos roller valóban nem szerepel, mint jármű. Ugyanakkor az benne van, hogy járműnek minősül minden közúti szállító és vontató eszköz, csak éppen a felsorolásban, ahol például a kerékpár is ott van, ott nem szerepel az elektromos roller. Ugyanakkor a Büntető Törvénykönyvben szerepel egy nagyon fontos passzus, aminek az a lényege, hogy közúton motoros járművet ittasan nem szabad vezetni! Aki mégis vezeti és igazoltatásnál elkapják vétséget követ el és akár két évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető, illetve ittas vezetés esetén a vezetői engedélyt is kötelező bevonni – akkor is, ha a vezetői engedély más kategóriára vonatkozik!

Ez alapján még olcsón megúszta a fiatalember.

Jön az új KRESZ: nincs többé kiskapu

Bár a jelenlegi szabályozás még néhol homályos, a láthatáron már ott a megoldás. Az új KRESZ tervezete – amely várhatóan 2026 őszétől lép életbe – már külön fejezetet szentel az elektromos rollereknek.