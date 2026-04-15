Brutális büntetést kapott egy részeg rolleres - részletek
Eddig sokan azt hitték, hogy van egy közlekedési eszköz, amelyre nem vonatkoznak a KRESZ szabályai. Az elektromos roller egyfajta „szürke zónának” számított, így azzal egy-két sör után is büntetlenül lehetett suhanni. Ennek a tévhitnek most vége! Egy fiatalember esete világosan megmutatta: a bíróság nem ismer kegyelmet, ha alkoholról és gépi meghajtású járműről van szó.
Minden idők egyik legdrágább rollerezése sült el balul egy fiatal férfi számára, akit ittas járművezetésen értek tetten. A számla végösszege akár a félmillió forintot is elérheti, és hogy a lecke még fájdalmasabb legyen, a hatóságok fél évre a jogosítványát is bevonták. Ez az ítélet sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen a legtöbben még mindig játékként tekintenek az elektromos rollerre, nem pedig rendszám nélküli, száguldó járműre.
A Kúria kimondta: az elektromos roller is jármű!
A történet igazi pikantériáját a Kúria precedens értékű állásfoglalása adja. Korábban több bíróság is bizonytalan volt abban, hogy az e-roller gépi meghajtású járműnek minősül-e. A legfőbb bírói fórum azonban pontot tett az ügy végére:
mivel a rollert motor hajtja, így az ittas vezetés szempontjából ugyanúgy bűncselekménynek számít a használata alkoholos állapotban, mint egy autónak.
Ez azt jelenti, hogy többé nem lehet arra hivatkozni, hogy „nem tudtam, hogy ez szabálytalan”.
A Kúria szerint a jogszabályok egyértelműek, és az, hogy a KRESZ-ben eddig nem szerepelt külön kategóriaként, nem mentesít a felelősség alól.
Megkerestük Pető Attilát, azaz a Kreszprofesszort, aki szerint a Kúria döntése abszolút jogos.
A hatályos KRESZ-ben az elektromos roller valóban nem szerepel, mint jármű. Ugyanakkor az benne van, hogy járműnek minősül minden közúti szállító és vontató eszköz, csak éppen a felsorolásban, ahol például a kerékpár is ott van, ott nem szerepel az elektromos roller. Ugyanakkor a Büntető Törvénykönyvben szerepel egy nagyon fontos passzus, aminek az a lényege, hogy közúton motoros járművet ittasan nem szabad vezetni! Aki mégis vezeti és igazoltatásnál elkapják vétséget követ el és akár két évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető, illetve ittas vezetés esetén a vezetői engedélyt is kötelező bevonni – akkor is, ha a vezetői engedély más kategóriára vonatkozik!
Ez alapján még olcsón megúszta a fiatalember.
Jön az új KRESZ: nincs többé kiskapu
Bár a jelenlegi szabályozás még néhol homályos, a láthatáron már ott a megoldás. Az új KRESZ tervezete – amely várhatóan 2026 őszétől lép életbe – már külön fejezetet szentel az elektromos rollereknek.
Mire számíthatunk az új szabályozásban?
- Két kategória: Megkülönböztetik majd a kisebb teljesítményű és a nagy, robogó-szerű rollereket.
- Szigorú sebességhatárok: A járdán csak gyalogtempóban, máshol pedig korlátozott sebességgel lehet majd haladni.
- Zéró tolerancia: Az új szabályozás kristálytisztán rögzíti majd, hogy aki ittas, az nem is állhat a kormány mögé.
Tanulság: Inkább a taxi, mint a félmilliós csekk
Ez az eset intő jel mindenki számára. Aki buli után a megosztós rollerrel indulna haza, az gondoljon a precedenst teremtő esetre: a félmilliós bírság árából az ittas fiatalt akár több százszor is hazavitette volna egy taxi, és még a jogosítványa is megmaradt volna. Úgy tűnik, a rollerezés szabadsága mostantól szigorú keretek közé szorul.
