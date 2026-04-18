Rollerbaleset Dunavarsányban: trélerbe rohant egy kisiskolás – hátborzongató, mi történt

Madárcsicsergés, melegedő idő és szikrázóan ragyogó napsütés – végre megérkezett a tavasz Magyarországra. A melegedő idő és a hét ágra sütő nap országszerte a szabadba csalogatja az embereket: egyre többen sétálnak, pattannak motorra, a gyerekek rollerre. Dunavarsányban azonban a napokban kis híján végzetes tragédia történt: egy kisiskolás ugyanis a vidám és felszabadult rollerezés közben véletlenül nekirohant egy autó trélerének. Bár úgy tudjuk, hogy a kisdiák túlélte az esetet, nem mindenki volt ilyen szerencsés: pár napja egy 14 éves fiúcska belehalt a rollerbalesetbe. D. R. családja azóta is romokban hever, napok óta virrasztanak a fiú emlékére.

A dunavarsányi rollerbaleset áldozata egy trélernek rohant neki. Bár csúnyán megsérült, túlélte az esetet. Egy gödöllői kisfiú azonban pár napja belehalt a rollerbaleset következtében szerzett sérüléseibe (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Rollerbaleset: trélernek rohant a rolleres kamaszfiú

Egyelőre nem tudni, hogy a dunavarsányi eset pontosan hogyan történt, de lapunk úgy értesült, hogy a fiúcska éppen a rollerrel siklott előre, amikor egyszerre tiszta erőből nekirongyolt egy kocsinak és az utána húzott trélernek. Információink szerint az ütközés hátborzongató zajára többen is összeszaladtak, az autós pedig azonnal megállt és a gyermekhez rohant, azonban legnagyobb meglepetésükre, – ha vérző fejjel is – de a kisfiú önerőből felkelt a földről. Úgy értesültünk, hogy azonnal mentőt hívtak, hamarosan pedig több esetkocsi is a helyszínre rohant, ugyanis a kamasz feje súlyosan megsérült és vérzett, emellett vélhetően súlyos agyrázkódást kapott. A gyermeket ezért kórházba szállították. Úgy tudjuk: őrangyala vele volt és fel fog épülni.

Sajnos nem mindenki volt ilyen szerencsés: alig pár nappal korábban egy hasonló korú fiúcska belehalt a sérüléseibe. Ő is rollerre pattant, azonban hamarosan egy borzalmasan nagyot esett. Bár a mentők hozzá is azonnal kirohantak, a 14 éves D. R. életét már nem lehetett megmenteni, belehalt a sérüléseibe. Családja és a közösség azóta is romokban hever, több tucatnyi ember gyászolja a kisfiút.

Édes, drága kisöcskösöm. Nagyon kedves és jószívű voltál. Mindig ott voltál és figyeltél ránk, nagyon nagy fájdalmat érzek, hogy itt hagytál minket. Mikor apádra nézek most is, a szívem ketté szakad. Hajnali három óra és előttem vagy, látlak

– idézte a kamasz egyik szerettének írását korábban a Bors. Úgy értesültünk, hogy a család azóta minden egyes nap virrasztást tart a kiskamasz emlékére, a házban tucatnyian megfordulnak naponta.