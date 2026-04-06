Kerékpár- és rollerszerviz-kalauz: ezeket kell leellenőrizni, mielőtt útnak indulunk

A húsvéti hosszú hétvégén akár 18-20 fok is lehet, ami sokakat a természetbe csábít majd. Aki kerékpárral vagy rollerrel kelne útnak, azoknak indulás előtt ezeket érdemes leellenőriznie a járműveken!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 17:20
Módosítva: 2026.04.06. 18:06
Télen sokan elrakják a kerékpárjukat, rollerjüket és csak tavasszal, például az első hosszú hétvégén veszik azokat elő. Legyen szó egy családi biciklitúráról vagy egy gyors rollerezésről a városban, a biztonság mindennél előbbre való. Ennek jegyében az alábbi biztonsági ellenőrzéseket, apróbb szervizeléseket ejtsük meg a járműveken, ha most vesszük őket idén először elő.

Indulás előtt nézzük át a kerékpárt tavasszal.
Az első hosszabb út előtt nézzük át alaposan a kerékpárt. Ezek a lépések!
Első lépés a tisztítás

Mielőtt bármihez is hozzányúlnánk, szabadítsuk meg a járművünket a portól és a tavalyi sártól. Ez azért fontos lépés, mert a kosz alatt bújhatnak meg a váz repedései vagy az elkopott alkatrészek. A tisztításhoz használjunk langyos, mosogatószeres vizet és egy puha rongyot, kerüljük a magasnyomású mosókat – különösen elektromos rollereknél.

Nézzük át a kerekeket

A gumik még akkor is veszítenek a nyomásból, ha a sufniban állt a jármű hónapokig. Ellenőrizzük a nyomást és pumpáljuk fel a kerekeket a gumi oldalfalán megadott értékre. A puha gumi nemcsak nehezebbé teszi a haladást, de könnyebben kapunk vele defektet is. A nyomás mellett nézzük meg, nincsenek-e repedések az abroncs oldalfalán, vagy nem kopott-e simára a futófelület.

Ellenőrizzük a fékrendszert

Ez az egyik legkritikusabb pont: ha a fék nem fog tökéletesen, el se induljunk. Ha kopott a fékbetét, cseréljük le vagy cseréltessük le, ha szorul a fékkar, vagy láthatóan rozsdás a fékbovden, ideje az olajozásnak vagy cserének. Elektromos rollereknél ellenőrizzük a motorfék erejét és a hátsó taposófék állapotát is, amennyiben nem fékbetétes a fékrendszere.

Jöhet a kerékpárlánc és a váltó átnézése

Töröljük le a régi, ragacsos olajat egy ronggyal a láncról, majd vigyünk fel friss, kerékpárhoz való kenőanyagot. A felesleget töröljük le, különben vonzani fogja a port. A váltónál először váltsuk végig minden fokozatot és ha a lánc késik vagy ugrál, a váltóbovden feszességén kell állítani a finomhangoló csavarral. Akinek ez nem megy otthoni körülmények között, keressen fel egy szervizt. Végül ellenőrizzük le, nem kotyog-e a pedál vagy a középrész.

Elektromos roller specifikus teendők

A rollerek kisebb kerekei és rezgései miatt extra odafigyelést igényelnek. A rázkódástól a kormányoszlop és a sárvédő csavarjai gyakran kilazulnak, ezeken menjünk végig egy imbuszkulccsal és húzzuk meg őket. Győződjünk meg róla, hogy összecsukásnál a záródás stabil, nem lötyög, és nem tud véletlenül kinyílni menet közben. Ha télen nem töltöttük az akkumulátort, nézzük meg, felveszi-e a töltést és az első hosszabb út előtt érdemes a hatótávot is tesztelni.

Az elektromos rollereket egy kicsit máshogyan kell felkészíteni az első nagyobb útra

Világítás és láthatóság

Húsvétkor még az időjárás szeszélyes lehet, és a szürkület hamarabb ránk törhet, mint gondolnánk. Éppen ezért ellenőrizzük az elemeket vagy az akkumulátorok töltöttségét a lámpákban és ne felejtsük: elöl a fehér, hátul a piros fény kötelező!

Egyéb felszerelések ellenőrzése

Aki a fenti listán mindent rendben talált, már csak a védőfelszereléseket kell leellenőrizze. Például, hogy 

  • a bukósisak csatjai, pánja rendben tartanak-e, 
  • nincs-e rajta repedés, 
  • a kesztyűk kéznél vannak-e 
  • és a láthatósági mellény is megvan tavalyról (lakott területen kívül, főúton kötelező). 

Ezek mellett készítsünk össze az útra egy elsősegélycsomagot és az apróbb javításokhoz szükséges szerszámokat is.

 

