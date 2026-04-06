Kerékpár- és rollerszerviz-kalauz: ezeket kell leellenőrizni, mielőtt útnak indulunk

Télen sokan elrakják a kerékpárjukat, rollerjüket és csak tavasszal, például az első hosszú hétvégén veszik azokat elő. Legyen szó egy családi biciklitúráról vagy egy gyors rollerezésről a városban, a biztonság mindennél előbbre való. Ennek jegyében az alábbi biztonsági ellenőrzéseket, apróbb szervizeléseket ejtsük meg a járműveken, ha most vesszük őket idén először elő.

Az első hosszabb út előtt nézzük át alaposan a kerékpárt. Ezek a lépések!

Első lépés a tisztítás

Mielőtt bármihez is hozzányúlnánk, szabadítsuk meg a járművünket a portól és a tavalyi sártól. Ez azért fontos lépés, mert a kosz alatt bújhatnak meg a váz repedései vagy az elkopott alkatrészek. A tisztításhoz használjunk langyos, mosogatószeres vizet és egy puha rongyot, kerüljük a magasnyomású mosókat – különösen elektromos rollereknél.

Nézzük át a kerekeket

A gumik még akkor is veszítenek a nyomásból, ha a sufniban állt a jármű hónapokig. Ellenőrizzük a nyomást és pumpáljuk fel a kerekeket a gumi oldalfalán megadott értékre. A puha gumi nemcsak nehezebbé teszi a haladást, de könnyebben kapunk vele defektet is. A nyomás mellett nézzük meg, nincsenek-e repedések az abroncs oldalfalán, vagy nem kopott-e simára a futófelület.

Ellenőrizzük a fékrendszert

Ez az egyik legkritikusabb pont: ha a fék nem fog tökéletesen, el se induljunk. Ha kopott a fékbetét, cseréljük le vagy cseréltessük le, ha szorul a fékkar, vagy láthatóan rozsdás a fékbovden, ideje az olajozásnak vagy cserének. Elektromos rollereknél ellenőrizzük a motorfék erejét és a hátsó taposófék állapotát is, amennyiben nem fékbetétes a fékrendszere.

Jöhet a kerékpárlánc és a váltó átnézése

Töröljük le a régi, ragacsos olajat egy ronggyal a láncról, majd vigyünk fel friss, kerékpárhoz való kenőanyagot. A felesleget töröljük le, különben vonzani fogja a port. A váltónál először váltsuk végig minden fokozatot és ha a lánc késik vagy ugrál, a váltóbovden feszességén kell állítani a finomhangoló csavarral. Akinek ez nem megy otthoni körülmények között, keressen fel egy szervizt. Végül ellenőrizzük le, nem kotyog-e a pedál vagy a középrész.